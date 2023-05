Woodoo Fest 2023, il festival che vi fa ballare nel bosco

1 Minuto

Dal 20 al 23 luglio 2023 a Cassano Magnago torna il Woodoo Fest, il festival della provincia di Varese giunto quest’anno all’ottava edizione.

Belize, Dov’è Liana, Duckwrth, Ferrari e Ivreatronic sono soltanto alcuni dei nomi annunciati per questa edizione che, ancora una volta, sottolinea una forte contaminazione tra musica live e dj set, con artisti della scena italiana e internazionale.

Il Woodoo Fest si riconferma uno dei festival più attenti per proposta artistica, un’esperienza immersiva che i propri utenti possono vivere per tutti i quattro giorni di festa, in una sorta di nuovo mondo.

Un evento musicale che trasporta il pubblico in un luogo futuristico, in cui musica e natura, luci da club e palchi nel bosco, convivono perfettamente.

Dunque: il Woodoo Fest è pronto a portarvi nel bosco per ballare la musica del futuro. (La redazione)

