A Ferrara la prima data italiana del tour 2023 di Bruce Springsteen

Tutto pronto per il concerto di oggi, 18 maggio 2023, al Parco Urbano Giorgio Bassani (Ferrara) di Bruce Springsteen and The E Street Band.

Sarà la prima delle tre date italiane del Boss che proseguirà il tour nel nostro paese il 21 maggio al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio 2023 all’Autodromo di Monza.

L’attesa è finita. Bruce Springsteen e la E Street Band tornano finalmente In Italia dopo 7 lunghi anni. (La redazione)

