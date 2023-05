Motta, il nuovo singolo «Anime perse» e il tour del 2023

2 Minuti

353 Parole

Il cantautore Francesco Motta torna con un nuovo singolo dal titolo Anime perse, brano che preannuncia un nuovo percorso sonoro del musicista pisano.

Chi è Motta

Motta è cantante, polistrumentista e autore di testi. Nasce artisticamente nel 2006, a soli venti anni, con i Criminal Jokers. In questo periodo compie anche altre importanti esperienze musicali collaborando con Nada (con cui suona basso, tastiere chitarra e cori), Pan del Diavolo (batteria), Zen Circus (tecnico del suono per il tour di Andate tutti affanculo) e Giovanni Truppi (chitarra e tastiera).

Compone inoltre le colonne sonore dei film “Pororoca”, “Dollhouse”, “The Tell Tale Heart” e “Good Bye Darlin I’m Off to Fight”. Nel 2016 esce La Fine dei vent’anni, il suo primo disco solista, di cui compone testi, musiche ed arrangiamenti. Alcuni dei brani sono scritti a quattro mani con Riccardo Sinigallia, produttore dell’album.

Nel 2018 viene pubblicato il secondo album in studio Vivere o morire, prodotto da Taketo Gohara. Partecipa al Festival di Sanremo 2019 con il brano Dov’è l’Italia, con l’esigenza di cantare a un pubblico nazionale il contenuto del brano e vince nella serata dei duetti del Festival insieme a Nada. Nel 2019 Motta partecipa all’album Faber nostrum, disco tributo a Fabrizio De André in cui vari esponenti della musica italiana reinterpretano un brano del cantautore genovese. La cover eseguita da Motta è Verranno a Chiederti del Nostro Amore. (Fonte: Sugar)

Le prime date del nuovo tour di Motta

Da novembre 2023 il cantautore, compositore e polistrumentista italiano sarà protagonista di un tour nei club con uno spettacolo che mostrerà una nuova chiave live dell’artista toscano.

27 ottobre – LIVORNO – The Cage (data zero)

9 novembre – MILANO – Magazzini Generali

10 novembre – TORINO – Hiroshima Mon Amour

11 novembre – RONCADE (TV) – New Age

16 novembre – FIRENZE – Viper

17 novembre – BOLOGNA – Estragon

23 novembre – POZZUOLI (NA) – Duel Beat

24 novembre – CIAMPINO (RM) – Orion

Un ritorno sui palchi di tutta Italia dove la musica di Motta prende forma esprimendosi al suo massimo, per un’esperienza e una dimensione tutta da scoprire. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]