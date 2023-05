Il ritorno dei Blur con l’album del 2023 «The Ballad of Darren»

2 Minuti

398 Parole

Prodotto da James Ford e registrato allo Studio 13 a Londra e nel Devon, The Ballad of Darren è il nono album in studio dei Blur, il loro nuovo lavoro discografico dopo The Magic Whip del 2015.

Questa la tracklist: The Ballad, St Charles Square, Barbaric, Russian Strings, The Everglades (For Leonard), The Narcissist, Goodbye Albert, Far Away Island, Avalon e The Heights.

The Ballad of Darren nelle parole dei quattro membri della band britannica.

Questo è un album di assestamento, una riflessione e un commento sul punto in cui ci troviamo ora. Damon Albarn

Più invecchiamo e più ci arrabbiamo, diventa sempre più essenziale che ciò che suoniamo sia carico della giusta emozione e intenzione. A volte un semplice riff non basta” Graham Coxon

Per far durare una relazione a lungo termine con un qualche significato, bisogna essere in grado di sorprendersi a vicenda in qualche modo e in qualche modo tutti noi continuiamo a farlo. Alex James

È sempre molto naturale fare musica insieme. Ad ogni album che facciamo, il processo rivela qualcosa di nuovo e ci sviluppiamo come band. Non lo diamo per scontato. Dave Rowntree

Chi sono i Blur

I Blur sono una band inglese di rock alternativo che ha raggiunto la fama negli anni ’90. La formazione originale include Damon Albarn (voce e tastiere), Graham Coxon (chitarra), Alex James (basso) e Dave Rowntree (batteria). Sono noti per la loro versatilità musicale e la capacità di incorporare una vasta gamma di generi, tra cui britpop, indie rock, britrock e lo-fi.

Il loro album del 1994, Parklife, è considerato un classico del britpop e ha raggiunto grande successo commerciale e critico. Altri album di successo includono Modern Life Is Rubbish (1993), The Great Escape (1995) e Blur (1997). La band è famosa per le loro melodie orecchiabili, testi intelligenti e uno spirito sperimentale.

Nonostante il loro successo, i Blur si sono sciolti nel 2003, ma si sono riuniti nel 2009 e hanno continuato a esibirsi e registrare musica. Nel corso degli anni, hanno influenzato molti artisti e sono considerati una delle band più importanti e influenti degli anni ’90.

L’album di inediti del 2023

The Ballad of Darren, in uscita il 21 luglio 2023 su etichetta Parlophone, arriva a 8 anni di distanza dalla loro ultima fatica in studio ed è anticipato dal singolo The Narcissist. La band si esibirà sabato 22 luglio 2023 al Lucca Summer Festival. (La redazione)

