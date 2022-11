I Blur dal vivo in Italia al Lucca Summer Festival 2023

2 Minuti

I Blur si esibiranno al Lucca Summer Festival in uno spettacolo molto speciale presso l’area di fianco le Mura di Lucca sabato 22 luglio 2023.

Sarà l’unico concerto della formazione inglese in Italia e il primo spettacolo nel nostro paese dal 2013.

L’evento vedrà Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree riunirsi come Blur per eseguire le loro iconiche canzoni

Da quando hanno debuttato con l’album Leisure nel 1991, i Blur hanno continuato a rivoluzionare il suono della musica pop inglese con i cinque album successivi che hanno tutti raggiunto la vetta delle classifiche: Parklife (1994), The Great Escape (1995), Blur (1997), 13 (1999) e Think Tank (2003) e una serie di singoli nella Top 10, tra cui due n. 1 con Country House e Beetlebum che hanno contribuito a spingere la band verso la popolarità di massa in patria e all’estero.

L’album più recente della band, The Magic Whip, ha scalato le classifiche di tutto il mondo alla sua uscita nel 2015.

Considerata una delle più grandi band britanniche degli ultimi tre decenni, i Blur hanno pubblicato otto album in studio e collezionato dieci NME Awards, sei Q Awards, cinque BRIT Awards e un Ivor Novello Award, e hanno suonato dal vivo davanti a migliaia di devoti fan in tutto il mondo. (La redazione)