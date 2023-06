«The Greater Wings» è il nuovo album di Julie Byrne

2 Minuti

344 Parole

La statunitense Julie Byrne, di Buffalo (NY), è una delle più dotate cantautrici della sua generazione. Lo stile di Julie si rifà alla tradizione folk indipendente americana con un animo unico e originale che richiama all’appello Angel Olsen e Sharon Van Etten, l’etereo dream pop dei Beach House e l’uso minimale dei synth di Julianna Barwick.

The Greater Wings è il suo terzo album ed è stato scritto in diverse stagioni, estraendo immagini da notti in tour, periodi di isolamento e viaggi attraverso il paese tra Chicago, New York e Los Angeles.

La registrazione è iniziata con il compianto Eric Littmann (Phantom Posse, Steve Sobs), suo partner creativo di lunga data e produttore di Not Even Happiness e si è conclusa a Catskills, New York, con il produttore Alex Somers (Sigur Rós, Julianna Barwick).

Nel disco Julie Byrne si spinge ulteriormente in atmosfere sia espansive che intime; il lussureggiante ed evocativo stile di scrittura scorre tra il suo caratteristico fingerpicking di chitarra, ricercatissimi arrangiamenti per synth e un pianoforte sorretto da arpa e archi.

Al centro dell’album c’è Summer Glass, una ballata luminosa ed euforica che traccia temi di intimità, commemorazione e alleanza profondamente personale. La canzone si accende all’improvviso con il sintetizzatore arpeggiato di Littmann mentre si avvicinano all’apice della loro collaborazione creativa. La voce di Byrne lancia l’incantesimo, mentre l’arpa di Marilu Donovan si unisce al battito del synth in una sinergia che testimonia gli anni di collaborazione.

Musicista autodidatta e artista riservata che ha dedicato la sua vita all’arte, Julie Byrne è emersa da un periodo difficile della sua vita con il disco più potente e brillante della sua carriera. The Greater Wings è in uscita il 7 luglio 2023 per Ghostly Intl. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]