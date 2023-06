Gioco responsabile nei casinò online in Italia: regole e strumenti per contrastare la ludopatia

4 Minuti

Le restrizioni dovute alla quarantena del 2020 e la transizione dell’industria dell’intrattenimento nel mondo virtuale hanno notevolmente aumentato il numero di visitatori dei casinò online in Italia e in altri paesi. Insieme all’aumento dei giocatori, è cresciuta anche la dipendenza dal gioco d’azzardo, o ludopatia.

Gli enti di controllo del settore del gioco d’azzardo hanno sviluppato un metodo efficace per combattere questa patologia, noto come “gioco responsabile”. Un approccio razionale al gioco d’azzardo può aiutare a prevenire lo sviluppo della dipendenza dal gioco.

Il gioco responsabile si basa su due aspetti distinti. Nel primo caso, il giocatore deve avere una comprensione fondamentale che le scommesse con denaro possono portare piacere ma comportano anche determinati rischi. Di conseguenza, gli appassionati di gioco d’azzardo sono tenuti ad assumersi la responsabilità e a esercitare un controllo autonomo sulla propria attività.

Il secondo aspetto consiste nel fatto che le autorità di regolamentazione in Italia richiedono ai casinò online di creare una piattaforma che minimizzi i problemi legati alla dipendenza dal gioco. Pertanto, i casinò dovrebbero includere opzioni di gioco responsabile con regole e strumenti speciali che riducono i rischi.

Sulla base dei principi della sicurezza, gli operatori italiani sono obbligati a informare i visitatori delle piattaforme online sulle conseguenze di un gioco non controllato. I proprietari di casinò virtuali non devono consentire l’accesso al gioco ai minori e ai gruppi vulnerabili della popolazione. Inoltre, gli operatori devono fornire un set di strumenti speciali che consentono agli ospiti di impostare autonomamente limiti al loro divertimento di gioco d’azzardo.

Strumenti per il gioco responsabile nei casinò online in Italia Per contrastare il desiderio ossessivo di giocare e fare scommesse elevate, i casinò online offrono una vasta gamma di funzioni speciali. Gli strumenti più comuni ed efficaci per combattere la ludopatia includono:

Verifica dell’età. Il miglior metodo per individuare un pubblico minorenne. Molti casinò italiani https://miglioricasinoonlineaams.com/deposito-minimo con licenza richiedono ai giocatori di fornire documenti che attestino l’identità, in modo da limitare l’accesso ai visitatori che non hanno raggiunto l’età legale. Limiti sui depositi. Questa opzione consente ai giocatori di impostare un limite sulle somme di denaro che possono depositare nei casinò online in Italia su base giornaliera, settimanale o mensile. Quando si raggiunge la soglia critica dei depositi, non è possibile effettuare ulteriori ricariche. In questo modo, il cliente viene escluso dal gioco per un certo periodo di tempo. Limiti sulle scommesse e sulle perdite. Gli utenti possono impostare autonomamente limiti massimi di spesa nel settore del “gioco responsabile”. Questi limiti possono avere una durata di giorni, settimane o mesi. Autoesclusione. Questa è l’opzione ideale per coloro che sono a rischio di sviluppare una dipendenza dal gioco. Questo strumento consente ai titolari di un account presso un casinò online di escludersi completamente dall’accesso al portale per un determinato periodo di tempo. Durante questo periodo, l’utente non può accedere al proprio account e non riceve promozioni o offerte via telefono o e-mail. Storico delle sconfitte e delle vittorie. Un meraviglioso strumento psicologico. La visualizzazione storica di tutte le sessioni di gioco aiuta a prendere consapevolezza delle perdite reali e aiuta il titolare dell’account a esercitare il autocontrollo.

L’autoesclusione dei giocatori incalliti nel gioco responsabile presso un singolo casinò italiano non risolve il problema globale della dipendenza. Spesso, tali utenti hanno diversi account in diversi casinò online. Il Regno Unito è stato il primo paese a cercare attivamente di contrastare questi individui astuti. È stato sviluppato un servizio chiamato GAMSTOP che, su richiesta del giocatore, esclude simultaneamente l’accesso a tutti i casinò online con licenza britannica.

A chi rivolgersi per ottenere aiuto per le persone affette da ludopatia? Ogni individuo può cadere vittima della ludopatia. Per affrontare tale problematica, possono offrire assistenza dei professionisti del settore tramite il sito https://www.gamblingtherapy.org. Gordon Moody mette a disposizione consigli pratici gratuiti e supporto emotivo ai soggetti affetti da dipendenza dal gioco. Per fornire un aiuto inestimabile nella lotta contro la dipendenza dal gioco, si possono ricorrere a psicoterapeuti, forum specializzati e terapie cognitive-comportamentali. Affrontare la ludopatia da soli risulta estremamente difficile, pertanto si raccomanda ai giocatori d’azzardo di cercare sostegno tra pazienti con problemi simili e persone care. (Aaron Stack)