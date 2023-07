Bianca Berlinguer si dimette dalla Rai

3 Minuti

437 Parole

Secondo quanto dichiarato da alcune agenzie stampa e media, la storica giornalista e conduttrice Bianca Berlinguer ha annunciato le sue dimissioni da tutti gli incarichi presso la Rai, compresa la conduzione del programma #Cartabianca.

Attraverso una lettera, la giornalista ha espresso la sua gratitudine all’azienda per i 34 anni di lavoro, sempre svolti con piena autonomia sia come direttrice che come conduttrice di programmi di approfondimento.

Attualmente, sono in corso le procedure per risolvere il contratto. La Rai ha ringraziato Bianca Berlinguer e le ha formulato i migliori auguri per il suo futuro professionale.

Dopo la pausa estiva, sembra che Bianca Berlinguer – figlia dello storico segretario del PCI – si trasferirà a Mediaset, realizzando così il desiderio di Pier Silvio Berlusconi, che ha sempre sognato di portare un’icona della sinistra nel suo gruppo.

Tutti gli indizi sembrano dunque confermare questa direzione, che rappresenta un duro colpo per la Rai dopo le partenze di Fazio, Annunziata e Gramellini.

Questo sembra indicare una svolta decisa verso destra del servizio pubblico, con conseguenti epurazioni dei volti legati all’area progressista, che dovrà affrontare la sfida degli ascolti a partire dal prossimo autunno.

Una sfida resa ancora più complicata dalla fervente campagna di acquisti promossa dalla concorrenza.

Dopo una telefonata notturna dell’amministratore delegato della Rai alla conduttrice per capire le sue intenzioni, stamattina durante un consiglio di amministrazione, Roberto Sergio ha comunicato che, al momento, il programma di Berlinguer “non è previsto nel palinsesto”, aggiungendo che “rispettosamente stiamo aspettando di conoscere la sua decisione sulla continuazione della conduzione del talk politico.

“Per noi”, ha continuato l’AD, “Bianca Berlinguer rappresenta una colonna portante della nostra azienda e speriamo che la sua sofferta decisione possa portare a una ripresa di Cartabianca nella stagione televisiva su Rai3”. Tuttavia, subito dopo ha affermato: “A ogni modo penso proprio che non rimarrà in Rai”, come ha confermato dalla lettera appena ricevuta.

Secondo le voci di corridoio, l’ex direttrice del Tg3 avrebbe avviato trattative dirette con Pier Silvio Berlusconi, che le avrebbe garantito il trasferimento completo della sua squadra di ospiti e autori su Rete4. Ma non solo, avrebbe anche mantenuto il tradizionale slot del martedì sera, attualmente occupato da Mario Giordano, che si sposterebbe al mercoledì lasciando spazio a Veronica Gentili, passata a “Le Iene”.

Si tratta di un panorama completamente diverso rispetto a quello che si è delineato in Rai, dove, secondo alcune indiscrezioni, si era creata una concorrenza interna poco gradita dalla Berlinguer.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare con molta probabilità domani pomeriggio, quando Mediaset presenterà i suoi palinsesti nella sede centrale di Cologno Monzese. Dunque, la grande sorpresa annunciata da giorni è solo questione di ore. (La redazione)