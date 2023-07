Blanco per la prima volta live allo Stadio Olimpico di Roma

1 Minuto

Si avvicina per Blanco la sua prima volta allo Stadio Olimpico di Roma. L’appuntamento dal vivo è per martedì 4 luglio 2023 per un concerto imperdibile.

Sul palco al suo fianco una band incredibile composta dal fedele produttore e polistrumentista Michelangelo, Carmine Landolfi (alias Bdog) alla batteria ed Emanuele Nazzaro al basso.

Giovedì 20 luglio 2023 sarà invece la volta dello Stadio San Siro di Milano. (La redazione)