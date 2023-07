L’ironia di Fiorello e Biggio su Sgarbi e Morgan. Guarda il video

2 Minuti

226 Parole

La polemica tra Vittorio Sgarbi, Morgan e Amadeus continua ad alimentarsi con un nuovo episodio che coinvolge anche Fiorello con la complicità di Biggio.

Attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram di Fabrizio Biggio, i due showman si inseriscono nella controversia, schierandosi ironicamente contro Sgarbi e Morgan.

«Ho letto una frase che Amadeus ha postato. Ce l’aveva molto probabilmente con l’onorevole Sgarbi e con il genio Morgan che dicono che lui non sarebbe capace di scegliere le canzoni di Sanremo. E avete ragione! Non è capace» dice Fiorello, simulando una critica ad Amadeus circa le sue scelte musicali in qualità di direttore artistico del festival.

Per i due conduttori di Viva Rai2!, Amadeus non è stato capace di fare scelte musicali di successo: da Fai Rumore di Diodato a Brividi di Blanco e Mahmood, passando per Dove si balla di Dargen D’Amico, Tango di Tananai e Zitti e Buoni dei Maneskin. Ovviamente, stanno scherzando.

Nel video pubblicato su Instagram Fiorello e Fabrizio Biggio cercano dunque di tranquillizzare Sgarbi, affermando che Amadeus ha concluso il suo mandato come direttore artistico di Sanremo e dicono: «Faremo una petizione per avere il genio Morgan direttore artistico del Festival di Sanremo così finalmente potremo sentire canzoni di successo, non queste cacate che ha scelto Amadeus!». (La redazione)