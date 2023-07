Rettore, il cammino ribelle di una stella del rock italiano

1 Minuto

Donatella Rettore, nata l’8 luglio 1955 a Castelfranco Veneto, ha iniziato il suo percorso musicale fin da bambina. Cresciuta in una famiglia con la passione per le arti, Rettore si è esibita per la prima volta all’età di 3 anni al Caffè Florian di Venezia, dimostrando già il suo talento innato.

Da ragazzina ribelle, ha affrontato ostacoli come il collegio e l’opposizione della madre (attrice goldoniana) per inseguire la sua passione per la musica.

Dopo essersi diplomata con lode al liceo linguistico come interprete parlamentare, ha preso la decisione coraggiosa di trasferirsi a Roma per perseguire il suo sogno di diventare una cantante di successo.

Con una personalità unica e un talento eccezionale, Rettore ha conquistato il pubblico italiano con la sua musica rock e il suo stile iconico.

La sua carriera ha raggiunto l’apice negli anni ’80, diventando una delle artiste più amate e controverse del panorama musicale italiano. Oggi, 8 luglio 2023, nel giorno del suo 68° compleanno, celebriamo la vita e il contributo di Donatella Rettore all’industria musicale italiana. (La redazione)