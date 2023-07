Ultimo con Antonello Venditti, partenza con il botto allo Stadio Olimpico di Roma

2 Minuti

200 Parole

Roma, 7 luglio 2023. Ultimo ha inaugurato la prima delle tre date allo Stadio Olimpico di Roma – tutte completamente sold out – con un graditissimo ospite a sorpresa, Antonello Venditti, con il quale ha eseguito le emozionanti Sora Rosa e Notte prima degli esami.

Un inizio con il botto, quindi, con Niccolò Moriconi (così all’anagrafe) che ha aperto la calda serata romana con Ti va di stare bene, Sono pazzo di te e Ovunque tu sia, proseguendo con alcuni dei suoi pezzi migliori come Nuvole in testa, Il ballo delle incertezze, Amati sempre, Colpa delle favole, Vieni nel mio cuore, Ti dedico il silenzio, Sogni appesi. Tutti brani che hanno conquistato il pubblico di Roma che non ha mai smesso di cantare, ma soprattutto di applaudire e incoraggiare il loro beniamino.

Più o meno due ore mezza di concerto, con una scenografia suggestiva e una band davvero impeccabile, a partire dal batterista, che ha accompagnato il suo “Ultimo Peter Pan” in uno spettacolo pieno di musica ed emozioni.

Si ripete sabato 8 e lunedì 10 luglio, sempre allo Stadio Olimpico Roma, per poi spostarsi allo Stadio San Siro di Milano il 17 e il 18 luglio 2023. È il caso di dire: “la favola continua…”. (La redazione)