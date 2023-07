Jane Birkin è morta all’età di 76 anni

La cantante e attrice britannica naturalizzata francese Jane Birkin è morta il 16 luglio 2023 a Parigi, all’età di 76 anni.

Birkin è stata una delle figure più iconiche della cultura pop degli anni ’60 e ’70, grazie alla sua bellezza, alla sua sensualità e al suo talento. Ha recitato in numerosi film, tra cui Blow-Up di Michelangelo Antonioni, Slogan di Pierre Grimblat e L’amant di Jean-Jacques Annaud, e ha pubblicato diversi album musicali, tra cui Je t’aime… moi non plus (1969), Di Doo Dah (1973) e Baby Alone in Babylone (1983).

Birkin era anche un’icona di stile e di eleganza, e il suo stile è stato imitato da donne di tutto il mondo. Nel 1984, la casa di moda Hermès ha creato una borsa in suo onore, la Birkin Bag, che è diventata uno dei simboli di lusso più iconici e ambiti al mondo.

L’attrice e cantante, che nel settembre 2021 era stata colpita da ictus, è sta trovata priva di vita nella sua casa di Parigi, ma allo stato attuale ancora non si conoscono le cause.

La morte di Jane Birkin è una grande perdita per il mondo della cultura pop. Era una donna di talento, affascinante e carismatica, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia. (La redazione)