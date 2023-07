Mika torna a Chieti per un concerto imperdibile il 16 luglio 2023

Dopo l’esibizione del 2016, il cantante libanese-inglese Mika torna a Chieti per un concerto imperdibile. L’appuntamento questa volta è per domenica 16 luglio 2023, alle ore 21, all’arena La Civitella.

Mika è uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano. Con la sua musica pop, energica e coinvolgente, è riuscito a conquistare fan di tutte le età. I suoi brani, come Relax, Take It Easy, Grace Kelly, Happy Ending, We Are Golden, Love Today e Blame It on Girls, sono diventati dei veri e propri tormentoni.

Il concerto di Mika a Chieti sarà un’occasione unica per vedere dal vivo uno degli artisti più talentuosi e carismatici della scena musicale internazionale.

L’artista si esibirà con tutti i suoi brani più famosi, in un concerto che sarà un vero e proprio spettacolo.

Ecco alcuni dei motivi per cui non dovresti perdere il concerto di Mika a Chieti:

Mika è uno dei cantanti più amati e talentuosi del mondo.

I suoi brani sono energici, coinvolgenti e immancabilmente orecchiabili.

Il concerto sarà un vero e proprio spettacolo, con una scenografia e un’illuminazione mozzafiato.

L’arena dell’Anfiteatro Romano “La Civitella” è un luogo davvero suggestivo per un concerto, con un’acustica perfetta.

Se sei un fan di Mika, non perdere l’occasione di vederlo dal vivo a Chieti il 16 luglio 2023. Sarà un concerto che non dimenticherai! (La redazione)