Jovanotti cade dalla bici e si rompe femore e clavicola (video)

Jovanotti è stato vittima di un brutto incidente in bicicletta nella Repubblica di Santo Domingo dove era in vacanze ospite di un amico.

Il cantante si è fratturato il femore in tre punti e la clavicola.

L’incidente è avvenuto mentre Jovanotti stava andando in bicicletta a velocità sostenuta. Ha urtato un dissuasore che non aveva visto e ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra.

Jovanotti ha pubblicato due video su TikTok per raccontare l’incidente. Nel primo video, si mostra in ospedale con il gesso al braccio e alla gamba. Nel secondo video, racconta come è successo l’incidente e ringrazia i suoi fan per il supporto.

Jovanotti è ancora ricoverato in ospedale, ma dovrebbe essere dimesso nelle prossime settimane. (La redazione)

@lorenzojova video by @fra_vali (…amore andiamo in vacanza dai nostri amici in repubbkica dominicana? dai mi porto la bici cosi faccio qualxhe giretto…) ♬ suono originale – Lorenzo Jovanotti