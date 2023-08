«Sundial» è il nuovo album della rapper e attivista Noname

Noname pubblica il nuovo atteso album Sundial, il suo terzo dopo l’acclamato Room 25 del 2018 e il mixtape Telefone del 2016.



Realizzato a Los Angeles, Sundial è il culmine di anni di esplorazione per la rapper, produttrice discografica e attivista nata a Chicago, che in questo nuovo lavoro ha coinvolto Common, Jay Electronica, Billy Woods, Ayoni, Eryn Allen Kane tra gli altri, oltre a Saba, Gaetan Judd e Yussef Dayes in veste di co-produttori.

Considerata dalla stampa musicale una delle migliori rapper in circolazione e tra le voci più importanti della sua generazione anche sul fronte dell’attivismo, Noname è supportata anche da colleghe leggendarie come Erykah Badu e Lauryn Hill, a dimostrazione del grande impatto sociale della sua musica.

Oltre a show sold out in tutto il mondo e partecipazioni a numerosi festival inclusi Pitchfork Music Festival, Afropunk e Coachella, Noname è stata ospitata in diversi programmi radio/tv, dal Tiny Desk Concert di NPR Music al Saturday Night Live della NBC, dal Tonight Show di Jimmy Fallon al Late Show di Stephen Colbert.

Proprio nella sua Chicago, nel 2019, Fatimah Nyeema Warner (questo il suo nome all’anagrafe) ha lanciato il Noname Book Club, un centro culturale che incoraggia i lettori a sostenere le librerie di proprietà di afroamericani e i libri di autori radicali, allo scopo di offrire “apprendimento come strumento di liberazione, per mettere al centro le esperienze dei membri più emarginati della nostra comunità, in particolare quelli colpiti dal sistema carcerario. Partendo da questo presupposto, nel 2020 abbiamo iniziato a inviare libri ai compagni incarcerati (Prison Program) e andiamo oltre quelle mura per dialogare con tutti i membri della comunità, rifiutando attivamente che lo Stato metta a tacere o faccia sparire la nostra gente”.



Ad oggi sono quattordici le città degli Stati Uniti con un Noname Book Club e più di cento le librerie affiliate in tutto il Paese. Il 17 agosto, in quella di Chicago avrà luogo il Sundial Block Party, il party di presentazione del nuovo album. Oltre a Noname, si esibiranno Navy Blue, Alex Vaughn, DJ greenSLLIME e Finding Ijeoma. L’ingresso è gratuito con donazione di un libro, Blood in My Eye di George Jackson, Sula di Toni Morrison o opere di altri autori afroamericani.

Sundial della rapper e attivista Noname è uscito l’11 agosto 2023 e lo si può ascoltare in streaming integrale su Bandcamp. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA