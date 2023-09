Ascolta «Spira», l’album d’esordio di Daniela Pes

Fresca vincitrice della Targa Tenco 2023 per l’album Spira, votato dalla giuria come Miglior opera prima, la cantautrice sarda Daniela Pes – dopo essersi fatta notare in più di qualche occasione dal vivo – si conferma un’artista capace di uscire fuori dai soliti schemi, muovendosi con originalità, talento e sperimentazione tra folk, elettronica e canto jazz.

Uscito il 14 aprile 2023 su Tanca Records e Trovarobato, Spira è un album di debutto dalla bellezza cristallina che rivela trasparenze opalescenti e multiformi come il talento dell’artista di Tèmpiu.

Un disco prezioso e inaudito, soprattutto in questi tempi di ascolti massificati e sovraccarichi di cliché pop privi di luce propria. Un vero e proprio faro nel mare piatto della musica italiana contemporanea. Non è un caso infatti che Spira si stia lentamente (e con fatica) guadagnando la scena anche tra i grandi dell’informazione musicale.

E se il merito di tutto ciò si deve innanzitutto alla bravura e allo spirito di abnegazione della Pes, parte va anche a chi ha creduto in lei, in primis Jacopo Incani, alias Iosonouncane, che ha voluto produrre questo sorprendente e magico esordio sulla lunga distanza, che vede anche la partecipazione di Bruno Germano.

Daniela Pes ha anche intrapreso un tour di presentazione in cui è possibile godere dal vivo della magia di questo incantevole disco debutto. (La redazione)

