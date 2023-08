Fresca vincitrice della Targa Tenco 2023 per l’album Spira votata dalla giuria come Miglior opera prima, la cantautrice sarda Daniela Pes – dopo essersi fatta notare in più di qualche occasione dal vivo – si conferma una musicista capace di uscire fuori dai soliti schemi musicali contemporanei.

Un’artista in grado di muoversi con originalità, talento e sperimentazione tra musica folk, elettronica e canto jazz. E Spira – prodotto da Jacopo Incani (alias Iosonouncane) – ne è sicuramente la dimostrazione più evidente.

Di seguito tutti i concerti in programma di Daniela Pes più il link per ascoltare in streaming Spira, il suo album d’esordio uscito il 14 aprile 2023 su Tanca Records e Trovarobato. Un lavoro discografico che vede la collaborazione anche di Bruno Germano. (La redazione)

Daniela Pes – calendario dei concerti in programma (date in continuo aggiornamento)

CLICCA QUI E ASCOLTA