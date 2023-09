Paul Weller pronto a far vibrare Roma con un concerto epico

La notte romana sarà resa indimenticabile questa sera, 22 settembre 2023, grazie alla presenza del leggendario musicista britannico Paul Weller, che salirà sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il suo penultimo concerto in Italia.

L’attesa è palpabile e i fan sono pronti a godersi uno spettacolo epico.

Paul Weller, noto come il “The Modfather”, è un’icona della musica pop rock e ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica britannica, prima come leader dei Jam (1976-1982) e degli Style Council (1983-1989) e successivamente come solista iniziata nel 1992 con l’omonimo debutto.

Il suo ultimo lavoro in studio risale invece al 2021 e si intitola Fat Pop (Volume 1), un lavoro nato durante la Pandemia e che ha dimostrato ancora una volta il talento eclettico del musicista e cantante britannico.

Con il nuovo disco, il sedicesimo della sua carriera da solista, Weller ha sentito il bisogno di concentrarsi sulla creazione di nuova musica registrando da solo – con voce, piano e chitarra – le canzoni dell’album.

Una volta realizzate le demo le ha inviate ai membri della sua band, il batterista Ben Gordelier, il chitarrista Steve Cradock e il bassista Andy Crofts, per poi riunirsi tutti insieme al Black Barn Studio nel Surrey, lo studio di registrazione personale di Weller, per trasformare e completare quelle tracce abbozzate in solitudine.

L’ultimo regalo musicale di Paul Weller ai suoi fan è Will Of The People del 2022, una raccolta di b-sides e rarità che ha visto la partecipazione di artisti del calibro di Richard Fearless, Young Fathers, Straightface e Stone Foundation. Un’autentica delizia per i fan più accaniti che offre uno sguardo inedito al processo creativo del Modfather, rivelando gioielli nascosti della sua carriera.

Il concerto di stasera promette di essere uno spettacolo indimenticabile, in cui Paul Weller farà vibrare Roma con la sua musica e la sua energia. Non perdete l’opportunità di assistere a questo evento unico e salutare una leggenda vivente della musica rock. Sarà una serata da ricordare.

La magia di Paul Weller sta per invadere la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per uno degli spettacoli di Rock in Roma 2023 più attesi dell’anno. (La redazione)

Concerti in programma