Il disco in evidenza: Pick You Up, 2026, Sheryl Crow

Sheryl Crow pubblicherà il nuovo album Pick You Up il 9 ottobre 2026. Il disco comprende sette brani scritti con il collaboratore di lunga data Jeff Trott e sarà anticipato dal singolo Freedom Bus. Il progetto uscirà attraverso la label dell’artista Old Green Barn Productions e Thirty Tigers.

Un nuovo album dopo Evolution

Pick You Up rappresenta il dodicesimo album della carriera di Sheryl Crow, iniziata oltre trent’anni fa e segnata da numerosi successi, collaborazioni e riconoscimenti. Il nuovo lavoro torna alle sonorità che hanno accompagnato la cantautrice negli anni Novanta. Rock e americana si intrecciano così con elementi folk e soul. Inoltre, il disco mette al centro introspezione, speranza e unità, mantenendo l’attenzione sulla scrittura personale di Crow. Il precedente album, Evolution, è uscito il 29 marzo 2024. Con Pick You Up, l’artista prosegue quindi un percorso musicale che attraversa generi diversi senza abbandonare la propria identità.

Freedom Bus apre il progetto

Il primo singolo sarà Freedom Bus. Il brano introduce uno dei temi principali dell’album: il valore della libertà e la necessità di mantenere un dialogo anche davanti alle differenze. La canzone riflette anche sul modo in cui le persone possono continuare a cercare connessioni pacifiche. Allo stesso tempo, invita a considerare la libertà come una conquista da vivere con consapevolezza. Per Crow, le parole possono favorire la comprensione invece di alimentare lo scontro. Il brano guarda quindi al presente attraverso una riflessione sul confronto civile e sulle difficoltà politiche del nostro tempo.

La carriera di Sheryl Crow

Sheryl Crow è una delle artiste di maggior successo degli ultimi 35 anni. La sua carriera comprende nove Grammy Award e l’ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2023. Nel corso degli anni ha venduto oltre 50 milioni di album nel mondo. Sette suoi dischi sono entrati nella Top 10, mentre cinque hanno ottenuto la certificazione Multi-Platinum. Tra i riconoscimenti più importanti figura anche il Grammy per All I Wanna Do, che le ha permesso di conquistare Record of the Year e Best Female Pop Vocal Performance. La sua musica ha unito rock e classifiche pop, mantenendo però legami con country, americana, soul e folk. Inoltre, artiste e band di generazioni successive, tra cui Phoebe Bridgers, H.E.R., Haim, Maren Morris, Lorde, Sasami, Best Coast e Brandi Carlile, hanno reinterpretato suoi brani o ne hanno riconosciuto l’influenza.

L’immagine scelta per la copertina

La copertina di Pick You Up utilizza il dipinto The Elephant Who Forgot The Ocean dell’artista Tyson Grumm. Le opere di Grumm costruiscono scenari surreali e immaginifici, spesso sospesi tra meraviglia e malinconia. Crow colleziona da tempo i suoi lavori e aveva scoperto la sua arte quasi vent’anni fa. Quando ha incontrato il dipinto a un’asta, la cantautrice lo ha ritenuto adatto al nuovo album. Dopo aver contattato Grumm, ha ottenuto il permesso di utilizzarlo e ha acquistato l’opera originale, oggi esposta nella sua casa.

Musica, connessione e speranza

Con Pick You Up, Sheryl Crow concentra l’attenzione sul rapporto tra le persone e sul bisogno di trovare punti di contatto in un periodo segnato da tensioni e divisioni. Il disco nasce anche da una dimensione personale. Le sette canzoni scritte con Jeff Trott affrontano infatti il desiderio di connessione e la ricerca di una prospettiva positiva. Nel 2022 il documentario Sheryl ha raccontato la vita e la carriera della cantautrice. Il film ha debuttato al SXSW Film Festival prima della messa in onda su SHOWTIME e ha ripercorso diversi momenti del suo percorso professionale e personale. Ora l’appuntamento è con Pick You Up. Il dodicesimo album di Sheryl Crow arriverà il 9 ottobre 2026, con Freedom Bus a introdurre un progetto costruito attorno a musica, libertà, speranza e connessione. (La redazione)