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I Gang in concerto a Canistro

I Gang a Canistro il 21 agosto: la band dei fratelli Marino e Sandro Severini sarà protagonista della Not(t)e Folk con il tour 2026 Fra silenzi e spari. La serata, nella ventisettesima edizione di Canistro Santa Croce, inizierà alle 21 con i Niutàun e proseguirà alle 22 con il gruppo marchigiano tra rock, folk e memoria, nella Marsica

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
21 Agosto 2026

Marino Severeni, The Gang, 1991 (press photo)

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I Gang arrivano nella Marsica per la serata centrale della ventisettesima edizione di Canistro Santa Croce. La band guidata dai fratelli Marino e Sandro Severini sarà protagonista del concerto di venerdì 21 agosto in piazza Madonna di Lourdes, nell’ambito della Not(t)e Folk.

Il concerto a Canistro

La serata inizierà alle 21 con i Niutàun, gruppo punk rock aquilano. Alle 22 toccherà invece ai Gang, impegnati in una tappa del tour 2026 Fra silenzi e spari. L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra l’associazione Corrente Alternata Group, il Comune, la Pro Loco Canistro Aps e l’Avis. La musica dal vivo rappresenta il filo conduttore della manifestazione, arrivata quest’anno alla sua ventisettesima edizione.

Una storia tra rock e folk

Nati nelle Marche alla fine degli anni Settanta, i Gang hanno attraversato diverse stagioni della musica italiana. La formazione è partita dal punk e ha sviluppato nel tempo un percorso tra rock, folk e musica popolare. Un passaggio importante arriva tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, quando il gruppo sceglie di passare dall’inglese all’italiano. Da quel momento, i fratelli Severini legano con maggiore evidenza la musica ai temi sociali, politici e alla memoria. Questa direzione prende forma nella trilogia composta da Le radici e le ali, Storie d’Italia e Una volta per sempre. Il gruppo affianca alle chitarre strumenti come violino, fisarmonica, armonica e fiati, avvicinando il rock alla tradizione popolare italiana.

Il percorso dei Gang

Nel corso degli anni, i Gang hanno collaborato con diversi musicisti e artisti. Tra questi figurano Massimo Bubola, Mauro Pagani, Daniele Sepe, Andrea Mei e Antonello Salis. Il gruppo ha inoltre sviluppato progetti insieme ai Modena City Ramblers e a La Macina. Negli anni Duemila sono arrivati nuovi album e diverse collaborazioni, mentre nel 2014 i fratelli Severini sono tornati con Sangue e cenere. Più recentemente, il percorso è proseguito con Ritorno al fuoco e Fra silenzi e spari. Quest’ultimo progetto propone nuove registrazioni di dodici brani pubblicati in precedenza tra Le radici e le ali e Controverso.

La manifestazione prosegue

Il concerto dei Gang arriva dopo l’apertura della rassegna prevista giovedì 20 agosto con la Giornata dell’amicizia. Alle 18 è in programma una messa in ricordo degli amici scomparsi. Dalle 21.30, invece, piazza Madonna di Lourdes ospiterà la Not(t)e Rock con il concerto dei Clanisverde. A Canistro, quindi, la musica accompagna anche quest’anno una manifestazione che unisce appuntamenti diversi. La presenza dei Gang porta nella serata centrale una band che ha costruito la propria storia tra rock, folk, memoria e temi sociali. (La redazione)

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