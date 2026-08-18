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Fontaines D.C., il nuovo singolo Marianne

I Fontaines D.C. annunciano il quinto album Dopamine Chamber e pubblicano Marianne, il nuovo singolo. Il disco uscirà il 16 ottobre 2026 e segue Romance del 2024. La band irlandese torna con un progetto inedito dopo il successo dell'ultimo lavoro, che aveva ottenuto due nomination ai Grammy Awards e una candidatura al Mercury Prize inglese.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
18 Agosto 2026

Marianne

I Fontaines D.C. hanno annunciato il loro quinto album in studio, Dopamine Chamber, in uscita il 16 ottobre 2026. Il gruppo irlandese ha accompagnato l’annuncio con un breve estratto di Six Shot Morning, brano inedito già proposto durante i concerti. Il giorno successivo, la band ha pubblicato Marianne, scelto come primo singolo del nuovo progetto. Il brano anticipa così l’arrivo dell’album e apre il percorso verso la pubblicazione di ottobre.

La storia della band

I Fontaines D.C. si sono formati a Dublino nel 2014. La formazione comprende Grian Chatten alla voce, Conor Curley e Carlos O’Connell alle chitarre, Conor “Deego” Deegan III al basso e Tom Coll alla batteria. Il gruppo ha iniziato il proprio percorso alla BIMM Dublin. Nel 2018 ha firmato con Partisan Records e, l’anno seguente, ha pubblicato Dogrel. L’album ha ricevuto un’ampia attenzione da parte della critica ed è stato candidato al Mercury Prize e al Choice Music Prize.

Da Skinty Fia a Romance

Con il secondo album, A Hero’s Death, del 2020, i Fontaines D.C. hanno ottenuto una candidatura ai Grammy Awards nella categoria Best Rock Album. Nel 2022 è arrivato Skinty Fia, primo album della band a raggiungere il numero uno sia nella classifica irlandese sia in quella britannica. Il disco ha inoltre contribuito alla vittoria del Brit Award for International Group. Nel 2024 il gruppo ha pubblicato Romance. Il quarto album ha più che raddoppiato le vendite della prima settimana rispetto al precedente lavoro. Inoltre, ha ricevuto due nomination ai Grammy Awards e una candidatura al Mercury Prize.

L’attesa per il nuovo album

Con Dopamine Chamber, i Fontaines D.C. si preparano quindi a pubblicare il loro quinto lavoro in studio. Marianne rappresenta il primo assaggio del disco, mentre Six Shot Morning resta, per ora, un brano inedito. L’appuntamento è fissato per il 16 ottobre 2026, data indicata dalla band per l’uscita del nuovo album. (La redazione)

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