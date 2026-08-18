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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi martedì 18 agosto 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
18 Agosto 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

martedì 18 agosto 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 18 agosto 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 18 agosto 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Curtis: “Paragone con Pellegrini? Pesante, spero di fare la mia strada”. Poi svela il messaggio di Sinner dopo l’oro – Video
    di Redazione Sport
    “Sono state emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati, ho portato a casa quello che volevo”. Sono le prime parole della campionessa Sara Curtis, atterrata questa sera a Milano di rientro dagli Europei di Parigi dove ha conquistato l’oro nei 50 metri dorso con tanto di record del mondo, superando proprio quello da […] L'articolo Curtis: “Paragone con Pellegrini? Pesante, spero di fare la mia strada”. Poi svela il messaggio di Sinner dopo l’oro – Video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Furto opere Antonello da Messina: “Ritrovato il furgone usato dalla banda”. I ladri lì hanno cambiato mezzo
    di Redazione Cronaca
    Le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal museo regionale Accascina della città dello Stretto arrivano a una prima possibile svolta: gli investigatori della Squadra mobile e i carabinieri del Nucleo Tutela beni culturali hanno ritrovato il furgone che ritengono sia stato usato dalla banda che ha messo a segno il colpo. […] L'articolo Furto opere Antonello da Messina: “Ritrovato il furgone usato dalla banda”. I ladri lì hanno cambiato mezzo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • A Cincinnati è tornato il vero Cobolli: batte Blockx in rimonta in due ore e mezza. Poi l’urlo finale
    di Redazione Sport
    A Umago e Montreal sembrava spento, quasi con scarse motivazioni e non in condizioni fisiche perfette. A Cincinnati è invece tornato il vero Flavio Cobolli: il tennista italiano – numero 2 azzurro e numero 10 al mondo – ha battuto Alexander Blockx per 2-1 (7-5, 4-6, 7-5) in due ore e mezza di partita e […] L'articolo A Cincinnati è tornato il vero Cobolli: batte Blockx in rimonta in due ore e mezza. Poi l’urlo finale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Rublev mette la testa nel frigo, Medvedev accusa: “È dura per tutti, al secondo set siamo senza fiato”. A Cincinnati torna l’emergenza caldo
    di Redazione Sport
    Nuova annata, vecchio problema. Il Masters 1000 di Cincinnati è inizato da appena un giorno ed è già tornato di moda il problema del caldo e dell’umidità che porta allo sfinimento i tennisti, soprattutto nei match in pieno giorno e molto lunghi. Sono infatti già diverse le lamentele dei protagonisti: da Medvedev a Rublev, tutti […] L'articolo Rublev mette la testa nel frigo, Medvedev accusa: “È dura per tutti, al secondo set siamo senza fiato”. A Cincinnati torna l’emergenza caldo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Troppa tattica? Maldini non si è mai davvero occupato del settore giovanile, la storia non torna. Il figlio Daniel fu tutelato”: la replica di Filippo Galli
    di Redazione Sport
    Filippo Galli si è preso qualche giorno per rispondere a Paolo Maldini. Lo ha fatto con una lunga replica pubblicata direttamente sul suo sito che parte dalle parole pronunciate dall’ex capitano del Milan al Corriere della Sera dopo la fine della sua breve esperienza come direttore tecnico della Figc. Maldini aveva individuato uno dei problemi […] L'articolo “Troppa tattica? Maldini non si è mai davvero occupato del settore giovanile, la storia non torna. Il figlio Daniel fu tutelato”: la replica di Filippo Galli proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Mediterraneo di morte, 18 cadaveri in un giorno. Le ong: colpa dell’Ue
    di Luciana Cimino
    Mentre i governi di Italia e Germania contrattano i migranti da spedire e ricevere per tornaconto elettorale, nel Mediterraneo continuano ad affiorare cadaveri. Solo ieri sette migranti sono annegati dopo […] The post Mediterraneo di morte, 18 cadaveri in un giorno. Le ong: colpa dell’Ue first appeared on il manifesto.
  • Ombre russe su Colleferro, la paranoia oltre le indagini
    di Mario Di Vito
    La paranoia è contagiosa, ma non sempre è disinteressata: quando Carlo Calenda chiede al governo di «riferire» sulle eventuali responsabilità russe nell’esplosione avvenuta lo scorso 13 agosto all’ex Simmel Difesa […] The post Ombre russe su Colleferro, la paranoia oltre le indagini first appeared on il manifesto.
  • Bibi la spunta: niente tregua
    di Aurora Mocci
    Anche questa volta, come tutte quelle precedenti, il fastidio vagamente espresso da Donald Trump nei confronti delle decisioni del suo alleato, Benyamin Netanyahu, si è risolto in una comunione di […] The post Bibi la spunta: niente tregua first appeared on il manifesto.
  • La Carnia in fiamme da 10 giorni. Si spera solo nella pioggia
    di Valeria Marzano
    La Carnia brucia. Brucia l’Amariana, la montagna che tutti vedono alzando lo sguardo dal fondovalle lungo le strade che portano a Tolmezzo, nella Carnia attraversata dal Tagliamento che segue, parallelo […] The post La Carnia in fiamme da 10 giorni. Si spera solo nella pioggia first appeared on il manifesto.
  • La parità è anche una questione di sguardo
    di Lucrezia Ercolani
    La presenza alla prossima Mostra di Venezia di una sola regista in corsa per il Leone d’oro, Mayy al-Tukhi, danese di origini egiziane con Woman Unknown (titolo che sui social […] The post La parità è anche una questione di sguardo first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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