Zucchero critica De Martino e l’Eurovision: il suo giudizio su Sanremo 2027

Zucchero Fornaciari ha commentato la scelta di Stefano De Martino come direttore artistico di Sanremo 2027 durante un incontro pubblico ad Alassio. Il cantautore emiliano ha espresso perplessità sulla nomina e indicato Stefano Senardi come una possibile alternativa. Nel corso della stessa serata, l’artista ha parlato anche dell’Eurovision, criticando il formato della manifestazione europea e il rapporto tra spettacolo e musica dal vivo.

Zucchero sulla scelta di De Martino

Le dichiarazioni sono arrivate lunedì 10 agosto 2026 dal palco del Ligyes Alassio Genova Cultura Fest, in Piazza Partigiani. Zucchero ha risposto alle domande del pubblico sul prossimo Festival di Sanremo. Il cantautore ha commentato con ironia la scelta di Stefano De Martino come direttore artistico della manifestazione. In particolare, ha lasciato intendere di non conoscere abbastanza le sue competenze in ambito musicale. La nomina di De Martino arriva dopo il biennio di direzione affidato a Carlo Conti. Il conduttore sarà quindi chiamato a guidare il Festival di Sanremo 2027 anche sotto il profilo artistico.

La preferenza per Stefano Senardi

Nel corso dell’incontro, Zucchero ha indicato anche il nome che avrebbe preferito per il ruolo. Si tratta di Stefano Senardi, produttore discografico presente sul palco durante la serata. Secondo il cantautore, Senardi avrebbe dalla sua una lunga esperienza nel settore e una conoscenza approfondita della musica. La preferenza, quindi, non sarebbe legata soltanto alla sua presenza all’evento, ma soprattutto al suo percorso professionale. Il confronto su De Martino è rimasto così concentrato sulle competenze musicali. Zucchero ha infatti evitato di aderire a un giudizio personale particolarmente duro arrivato dal pubblico.

Il giudizio sull’Eurovision

Il discorso si è poi spostato sull’Eurovision e sulle novità previste dal 2027. A partire da quell’edizione, infatti, la vittoria del Festival di Sanremo non determinerà automaticamente la partecipazione italiana alla competizione europea. Il rappresentante dell’Italia sarà scelto attraverso una selezione dedicata. Tra le ipotesi indicate nel testo di partenza compare anche la possibile introduzione di una giuria. Zucchero ha mostrato poco interesse per il cambiamento. Il cantautore ha poi espresso un giudizio molto critico sull’Eurovision, contestando soprattutto il ricorso al playback e, più in generale, il modello di spettacolo proposto dalla manifestazione.

Il rapporto con Sanremo

Le perplessità espresse ad Alassio si inseriscono in un atteggiamento critico che Zucchero ha già manifestato in passato nei confronti del Festival. Agli esordi della sua carriera, il cantautore partecipò a quattro edizioni di Sanremo senza vincere. Nel corso della serata, inoltre, ha ricordato con affetto Francesco Guccini, scomparso pochi giorni prima. Le sue parole riaprono così il confronto sul ruolo del Festival, sulle competenze necessarie per guidarlo e sul rapporto tra musica e spettacolo televisivo. (La redazione)