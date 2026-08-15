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Europei di atletica, Massimo Stano e Sofia Fiorini: doppio oro azzurro nella maratona di marcia Oggi Sport Notizie (leggi di più)
LIVE Atletica, Europei 2026 in DIRETTA: ITALIA DA CAPOGIRO! Doppio oro nella marcia con Fiorini e Stano! Tra poco le 4×100 e Iapichino! OA Sport (leggi di più)
Tamberi infinito: quarto titolo europeo nel salto in alto per Gimbo eurosport.it (leggi di più)
Fiorini sensazionale oro nella maratona di marcia femminile degli Europei di Birmingham Sportmediaset (leggi di più)
Medagliere Europei atletica 2026: l’Italia sempre più leader con le medaglie nella marcia OA Sport (leggi di più)
LIVE Europei atletica, maratona di marcia, meravigliosa Italia! Oro Massimo Stano, Sofia Fiorini in testa a 1 km La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
LIVE! Day 6: Stano è medaglia d'oro, Fiorini vuole regalare il bis eurosport.it (leggi di più)
Gare in diretta oggi, Europei Atletica 2026: Erika Saraceni in finale LIVE · Risultati Italiani olympics.com (leggi di più)
Europei di Atletica, i risultati di oggi in diretta: le finali di marcia e salto triplo Sky Sport (leggi di più)
Fortunato e Mihai d’argento, Cosi di bronzo: le mezze maratone di marcia regalano tre medaglie La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Europei atletica 2026, argento per l’azzurra Mihai nella mezza maratona di marcia lapresse.it (leggi di più)
Birmingham 2026, tre podi per l’Italia nella mezza maratona di marcia: Mihai e Fortunato argento, Cosi bronzo Oggi Sport Notizie (leggi di più)
Atletica, il medagliere degli Europei di Birmingham Sky Sport (leggi di più)
Il medagliere degli Europei di Atletica 2026 aggiornato: la posizione dell'Italia e la classifica completa Fanpage (leggi di più)
Francesco Fortunato e Alexandrina Mihai hanno vinto l'argento nella mezza maratona di marcia agli Europei, Andrea Cosi il bronzo Il Post (leggi di più)
Europei atletica 2026, il programma del 15 agosto: italiani in gara e dove vederli lapresse.it (leggi di più)
Tutte le medaglie italiane agli Europei di atletica Sky Sport (leggi di più)
Europei di Atletica 2026 - 5a giornata (sessione mattutina) - prima parte RaiPlay (leggi di più)
DIRETTA Europei di atletica: Nadia Battocletti senza limiti, oro anche nei 10mila. Guarda le gare in streaming qui 👉🏻 https://www.rainews.it/maratona/2026/08/campionati-europei-atletica-2026-italia-birmingham-record-orari-programma-medaglie-news-aggior facebook.com (leggi di più)
Europei di atletica, il programma di domenica 16 agosto Runner's World (leggi di più)
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