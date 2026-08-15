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Torino-Carrarese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia tuttosport.com (leggi di più)
Lucchese - Verso la Coppa Italia. Centrocampo e attacco da decidere Quotidiano Sportivo (leggi di più)
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CALCIO Coppa Italia le pagelle di Firenzeviolasupersport per Fiorentina-Benevento 4-1 FirenzeViolaSuperSport Live (leggi di più)
CALCIO- La Conferenza Stampa di Fabio Grosso e Radu Dragusin post Coppa Italia Fiorentina-Benevento FirenzeViolaSuperSport Live (leggi di più)
Calcio Coppa Italia – Il Monza cala il tris con l’Avellino: prossimo turno contro il Torino Alessandria Oggi (leggi di più)
Calcio Coppa Italia C - La Pro Vercelli passa il turno in Coppa: decisivi i dischetti contro la Pergolettese Alessandria Oggi (leggi di più)
La Fiorentina dilaga 4-1, il Cagliari di misura: Lontani e Varela lanciano Parma e Monza eurosport.it (leggi di più)
Coppa Italia, Monza e Fiorentina travolgenti: 3-0 dei brianzoli all'Avellino, 4-1 della Viola al Benevento Sportmediaset (leggi di più)
Calcio, Pineto battuto (2-1) in casa dal Gubbio ed eliminato dalla Coppa Italia di serie C Abruzzo Popolare (leggi di più)
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Calcio Serie C Coppa Italia - Il Vado approda al turno successivo di coppa: battuta l'inter U23 ai rigori Alessandria Oggi (leggi di più)
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