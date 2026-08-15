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Guerre e conflitti nel mondo: notizie e aggiornamenti in tempo reale

Segui gli aggiornamenti sui conflitti e le guerre in corso nel mondo. Notizie in tempo reale provenienti dal web per comprendere la realtà globale, con la speranza che le armi possano tacere e la pace prevalere ovunque sul pianeta.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
15 Agosto 2026

Guerre e conflitti nel mondo

Questa pagina offre aggiornamenti costanti sui conflitti e le guerre in corso nel mondo. Con notizie in tempo reale provenienti dal web, raccontiamo gli eventi che plasmano la realtà internazionale, ovviamente sempre con la speranza che le armi possano finalmente tacere.

Notizie dal web in tempo reale

Guerre e conflitti nel mondo: news e aggiornamenti in tempo reale, nella speranza che ovunque possa finalmente trionfare la pace.

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  • Yemen: Gli Houthi appoggiati dall'Iran si scontrano con le forze governative yemenite
    Scontri tra i ribelli Houthi appoggiati dall’Iran e le forze governative yemenite sono continuati durante la notte giovedi, aumentando nuove preoccupazioni che la lunga guerra civile ancora in corso in Yemen possa intensificarsi. Le nuove violenze avvengono mentre il conflitto si diffonde in tutto il Medio Oriente e potrebbe creare un altro pericoloso fronte nella regione. Almeno un soldato governativo yemenita è stato ucciso ed un altro è stato seriamente ferito durante gli scontro con i combattenti yemeniti nella provincia montagnosa di Tazi, secondo ufficiali militari yemeniti che hanno parlato a The Associated Press. I combattimenti facevano parte di una […]
  • Ucraina: Attacchi russi uccidono 10 persone in Ucraina mentre Zelensky afferma che Mosca sta ricevendo ulteriori missili nord coreani
    La Russia martedi ha attaccato le città ucraine con missili, droni e bombe plananti, uccidendo almeno 10 civili, hanno affermato gli ufficiali, mentre il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che Mosca sta ricevendo nuovi aiuti militari dalla Corea del Nord per la sua invasione iniziata oltre 4 anni fa. Zelensky ha sostenuto che le forze russe hanno usato missili balistici forniti dalla Corea del Nord in un attacco durante la notte sulla città sud orientale di Zaporizhzhia, dove gli ufficiali hanno detto che sette persone sono state uccise e 24 ferite. [Leggi di più…]
  • Etiopia: Combattimenti scoppiano nel Tigrè occidentale mentre Etiopia e il Fronte di Liberazione Popolare del Tigrè (TPLF) si accusano a vicenda
    I combattimenti sono scoppiati nel Tigrè occidentale, in una delle più gravi violazioni da tre anni dall’accordo di pace tra il governo federale dell’Etiopia e i combattenti nella regione del nord. Il governo regionale del Tigrè ha detto in una dichiarazione da Mekelle, la capitale tigrina, che le forze federali hanno iniziato l’assalto all’alba di domenica, avanzando dalla direzione di Shererina, vicino il confine sudanese. [Leggi di più…]
  • Puntland: Forze del Puntland prendono il controllo del campo di addestramento controllato dal governo a Gallacaio in Somalia
    Le forze armate dello stato semi-autonomo del Puntland in Somalia hanno attaccato un campo di addestramento in mano alle truppe governative federali, nell’ultimo episodio di tensione tra i leaders regionali e il governo somalo. Il presidente del Puntland, Said Abdullahi Deni, ha detto in una conferenza stampa mercoledi nella capitale regionale Garowe che l’assalto era “una operazione di sicurezza pianificata” per inviare un “chiaro messaggio a chiunque stia lavorando contro il governo del Puntland”. [Leggi di più…]
  • Etiopia: 15 combattenti del Fronte di Liberazione Popolare del Tigrè (TPLF) trovati morti vicino il confine del Sudan dopo gli scontri
    I corpi di 15 combattenti ribelli del Tigrè sono stati scoperti su un fiume lungo il confine Sudan-Etiopia dopo i nuovi combattimenti tra le forze federali etiopi e il Fronte di Liberazione Popolare del Tigrè (TPLF), secondo una fonte medica. L’ospedale nella zona di confine sudanese ha anche ricevuto sei persone ferite, mentre altri etiopi sono entrati in Sudan negli ultimi giorni per scappare dalle violenze. [Leggi di più…]

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Guerre e conflitti nel mondo

Restare informati è il primo passo per comprendere il mondo che ci circonda. Pur descrivendo la durezza dei conflitti, questa pagina mantiene viva la speranza: che la violenza ceda il passo al dialogo e che la pace possa un giorno diventare la regola, non l’eccezione, su tutto il pianeta. (La redazione)

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