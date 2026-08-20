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🏟️​👥🎸 Concerti e festival 2026 • Calendario aggiornato a oggi giovedì 20 agosto 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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20 Agosto 2026

Concerti e Festival

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Concerti e festival in programma

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  • Ago20
    giovedì 20 Agosto 2026
    Territorio Match Music | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Ago21
    venerdì 21 Agosto 2026
    Castello Volante - Venerdi
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ago21
    venerdì 21 Agosto 2026
    AMA FESTIVAL | ALAN WALKER + ASCO SIMPHONY OF CHAOS + ALBI
    Villa Negri - Bassano del Grappa
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  • Ago21
    venerdì 21 Agosto 2026
    Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Ago21
    venerdì 21 Agosto 2026
    Bluvertigo
    Arena della Regina - Cattolica
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  • Ago21
    venerdì 21 Agosto 2026
    SAL DA VINCI – ESTATE 2026
    Villa Bertelli - Forte dei Marmi - Forte dei Marmi
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  • Ago22
    sabato 22 Agosto 2026
    Castello Volante - Sabato
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ago22
    sabato 22 Agosto 2026
    DANCE FOR LIFE
    Parco Villa Serra di Comago - Sant'Olcese (Genova)
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  • Ago22
    sabato 22 Agosto 2026
    Giordano Mazzocchi | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Ago22
    sabato 22 Agosto 2026
    Eddie Brock - Summer Live 2026
    Arena della Regina - Cattolica
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  • Ago22
    sabato 22 Agosto 2026
    Capo Plaza - Summer Tour - Dream Pop Festival
    Velodromo Paolo Borsellino - Palermo
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  • Ago22
    sabato 22 Agosto 2026
    Subsonica - Terre Rare 96 - 26 | acieloaperto
    Villa Torlonia / Parco La Torre - San Mauro Pascoli
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  • Ago22
    sabato 22 Agosto 2026
    ANDREA SCANZI | E PENSARE CHE C’ERA GIORGIO GABER
    Castello Pasquini - Castiglioncello
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  • Ago23
    domenica 23 Agosto 2026
    Castello Volante - Domenica
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ago23
    domenica 23 Agosto 2026
    Tash Sultana | acieloaperto
    Villa Torlonia / Parco La Torre - San Mauro Pascoli
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Aug
22
Alborosie and Shengen Clan at Festa di Radio Onda d'Urto (22 Aug 26
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
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Aug
22
Metal for Emergency 2026
Bergamo, Italy
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Aug
22
PARCHEGGIO - Caparezza 2026
Parcheggio Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia Alghero, Viale 1 Ma
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Feb
06
Sfera Ebbasta at Unipol Dome (06 Feb 27)
Unipol Dome, Via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milan, Italy
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Feb
03
Sfera Ebbasta at Palazzo dello Sport (03 Feb 27)
Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy
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Feb
13
Sfera Ebbasta at Unipol Arena (13 Feb 27)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
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Nov
23
Vinicio Capossela at Teatro Colosseo (23 Nov 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
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Nov
22
Vinicio Capossela at Teatro Colosseo (22 Nov 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
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Nov
01
Vinicio Capossela at Teatro Lirico Giorgio Gaber (01 Nov 26)
Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga 14, 20122, Milan, Italy
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Nov
02
Vinicio Capossela at Teatro Lirico Giorgio Gaber (02 Nov 26)
Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga 14, 20122, Milan, Italy
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Nov
05
Vinicio Capossela at Politeama Genovese (05 Nov 26)
Politeama Genovese, Via Nicolò Bacigalupo, 2, 16122, Genoa,
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Dec
02
Vinicio Capossela at Teatro Duse Bologna (02 Dec 26)
Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
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Dec
05
Vinicio Capossela at Teatro Lyrick (05 Dec 26)
Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Ange
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Nov
04
Vinicio Capossela at Politeama Genovese (04 Nov 26)
Politeama Genovese, Via Nicolò Bacigalupo, 2, 16122, Genoa,
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Dec
19
Vinicio Capossela at Teatro Goldoni (19 Dec 26)
Teatro Goldoni, Via Carlo Goldoni, 51 - Livorno, 57100, Livorn
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Oct
24
Vinicio Capossela at Teatro Politeama (24 Oct 26)
Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy
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Nov
18
Vinicio Capossela at Teatro Sociale (18 Nov 26)
Teatro Sociale, Via Vincenzo Bellini, 3, 22100, Como, Italy
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Oct
13
Vinicio Capossela at Teatro delle Muse (13 Oct 26)
Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona,
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Oct
14
Vinicio Capossela at Teatro delle Muse (14 Oct 26)
Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona,
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Mar
20
Fabio Concato at Auditorium Del Conservatorio (20 Mar 27)
Auditorium Del Conservatorio, Piazza Ennio Porrino 1, 09128, Ca
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

giovedì, 20 agosto 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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