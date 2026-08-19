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💿 Il disco in evidenza: The Knife, The Needle, 2026, Elanor Moss

Elanor Moss pubblica The Knife, The Needle il 21 agosto 2026 per Merge. Il debutto in nove brani nasce da tre anni di scrittura e storia familiare e trasforma amore, dolore e guarigione in un psych-folk quieto e inglese. Dopo una prima versione a New York, Moss ha quindi rifatto il disco nelle Highlands con un nuovo ensemble e Pete Miles.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
19 Agosto 2026

The Knife, The Needle, 2026, Elanor Moss

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Elanor Moss pubblicherà il suo album d’esordio, The Knife, The Needle, il 21 agosto 2026 per Merge. Il disco comprende nove brani e nasce da un percorso di tre anni tra scrittura, terapia e storia familiare. La cantautrice inglese trasforma gioia e dolore in sfumature psych-folk, attraverso un suono più quieto, strano e profondamente legato alla sua sensibilità inglese. Il tema della guarigione attraversa l’intero lavoro, intesa come un processo e non come un punto d’arrivo.

Un album nato da un cambiamento

Inizialmente, Moss aveva registrato a New York una versione più energica dell’album. In seguito, però, ha scelto di mettere da parte quel progetto già completato. La musicista si è quindi ritirata in una piccola casa vicino alla dimora dei genitori nelle Highlands scozzesi. Qui ha avvertito la necessità di realizzare un disco diverso, più raccolto e personale. Per questo motivo, Moss ha riregistrato l’intero lavoro con un nuovo ensemble e con il produttore e ingegnere Pete Miles. La decisione ha comportato un rischio, ma ha permesso alla cantautrice di trovare una direzione sonora più vicina a ciò che cercava.

Amore, dolore e trasformazione

The Knife, The Needle esplora il modo in cui l’amore può trasformare, complicare e ferire le relazioni. La scrittura mantiene un tono lirico e vulnerabile, senza cercare una risposta semplice alle esperienze raccontate. Le canzoni osservano così i momenti in cui un legame modifica profondamente una persona. Allo stesso tempo, il disco affronta la guarigione senza presentarla come una condizione definitiva. Il risultato è un insieme di vignette scure e sognanti, nelle quali Moss cerca una comprensione più profonda delle emozioni. La musica non punta quindi a una catarsi immediata, ma segue un percorso più graduale.

Il significato del titolo

Anche il titolo The Knife, The Needle richiama una duplice possibilità. Il coltello e l’ago possono entrambi provocare una ferita, ma diventano anche immagini attraverso cui Moss racconta esperienze capaci di lasciare un segno. Questa idea emerge con particolare chiarezza nel brano conclusivo, The Way That It Feels. La canzone si apre con immagini legate alla natura e alla relazione tra due persone. La voce e la chitarra classica di Moss accompagnano il brano insieme al canto degli uccelli. Al centro resta l’idea che l’intimità possa insegnare qualcosa, pur lasciando sempre una parte dell’esperienza impossibile da conoscere fino in fondo.

Un suono più quieto e personale

Nel nuovo arrangiamento, Elanor Moss torna verso la musica che, nel suo percorso artistico, le ha permesso di provare emozioni più profonde. Il cambiamento rispetto alla prima versione registrata a New York diventa quindi parte integrante dell’identità dell’album. The Knife, The Needle raccoglie così nove canzoni costruite attorno a amore, vulnerabilità e trasformazione. Il disco arriva il 21 agosto 2026 e rappresenta l’esordio sulla lunga distanza della cantautrice inglese. (La redazione)
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