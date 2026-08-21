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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi venerdì 21 agosto 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
21 Agosto 2026

Quotidiani

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Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

venerdì 21 agosto 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Il medico palestinese Abu Safyia ancora in cella. E Israele vieta al deputato arabo della Knesset di visitarlo
    di Jo Meg Kennedy
    “Le autorità carcerarie hanno impedito al deputato Dr. Ahmad Tibi, capo del Ta’al (Arab Movement for Renewal), di incontrare il medico palestinese Hussam Abu Safiya, direttore dell’ospedale Kamal Adwan nella Striscia di Gaza, detenuto nelle carceri israeliane”, ha dichiarato l’ufficio di Tibi in un comunicato. La decisione del Servizio penitenziario israeliano, presa mercoledì, segue la […] L'articolo Il medico palestinese Abu Safyia ancora in cella. E Israele vieta al deputato arabo della Knesset di visitarlo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Cade in mare dal gommone e non riemerge: ritrovato a Portovenere il corpo del 21enne scomparso da Ferragosto
    di Redazione Cronaca
    È stato ritrovato oggi, 20 agosto, il corpo del ragazzo disperso in mare dal pomeriggio di Ferragosto. Il giovane aveva 21 anni ed era stato sbalzato in acqua dal gommone insieme a un amico a Portovenere. Il corpo era incastrato tra le rocce poco lontano dal luogo dell’incidente. L’altro ragazzo era riemerso quasi subito grazie […] L'articolo Cade in mare dal gommone e non riemerge: ritrovato a Portovenere il corpo del 21enne scomparso da Ferragosto proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Terremoto di magnitudo 6,7 in Perù: epicentro a sudest di Lima. La scossa sentita anche nella capitale
    di Redazione Esteri
    Un terremoto di magnitudo 6,7 sulla scala Richter secondo i sismologi statunitensi ha colpito il dipartimento di Ayacucho in Perù alle 13 locali. L’istituto americano U.S. Geological Survey individua l’epicentro a 38 chilometri a nord-ovest della cittadina di Upahuacho, quasi 800 chilometri dalla capitale. L’Istituto geofisico del Perù ha stimato una magnitudo superiore, di 7,2. […] L'articolo Terremoto di magnitudo 6,7 in Perù: epicentro a sudest di Lima. La scossa sentita anche nella capitale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • L’avvertimento dei “ribelli” leghisti Romeo e Fontana a Salvini: “Così non va, prima di Pontida serve una soluzione”
    di Simone Bauducco
    “La Lega così non va noi abbiamo fatto questa fotografia e Salvini ne ha preso atto. Penso che prima di Pontida ci deve essere l’occasione per trovare una soluzione insieme”. Dal palco della Versiliana, il segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo insieme al governatore lombardo Attilio Fontana tornano a lanciare messaggi a Matteo Salvini a […] L'articolo L’avvertimento dei “ribelli” leghisti Romeo e Fontana a Salvini: “Così non va, prima di Pontida serve una soluzione” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Ucraina, l’inchiesta “Forrest Gump” sale di livello: coinvolti il capo della Direzione giuridica di Zelensky, un ex ministro ad interim e un viceministro della Giustizia
    di Marco Pasciuti
    Si allarga l’inchiesta “Forrest Gump” che ieri ha portato alla rimozione di Iryna Mudra, vice capo dell’Ufficio di Volodymyr Zelensky. La Procura specializzata anti-corruzione (Sapo) ha reso noti i nomi di tutte le persone coinvolte a vario titolo nell’indagine. Tre di queste occupano posizioni ai vertici delle istituzioni ucraine. Il primo è quello di Viktor […] L'articolo Ucraina, l’inchiesta “Forrest Gump” sale di livello: coinvolti il capo della Direzione giuridica di Zelensky, un ex ministro ad interim e un viceministro della Giustizia proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Autogol sovranista, mezza Europa ci rimanda i migranti
    di Silvia Scipioni
    E quattro, anzi e cinque. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia si prepara a rimandare in Italia i suoi dublinanti, sbarcati in Italia e poi passati negli altri […] The post Autogol sovranista, mezza Europa ci rimanda i migranti first appeared on il manifesto.
  • Budapest non cambia linea. Gli Antifa restano «terroristi»
    di Silvia Scipioni
    Lo scorso 19 agosto, mercoledì, ha segnato il centesimo giorno dall’insediamento del governo di Péter Magyar in Ungheria. Cento giorni segnati da tentativi di ripristinare la cooperazione con i partner […] The post Budapest non cambia linea. Gli Antifa restano «terroristi» first appeared on il manifesto.
  • Così l’Iran aggira le sanzioni Usa, da 40 anni
    di Chiara Cruciati
    Il sigillo di Trump, lanciato come sempre su Truth Social, arriva a suggellare quella che il presidente americano definisce «l’operazione economica più devastante mai intrapresa contro un Paese». Una definizione […] The post Così l’Iran aggira le sanzioni Usa, da 40 anni first appeared on il manifesto.
  • Taranto, i giochi non servono a celare la crisi
    di Valeria Marzano
    Dovrebbe essere l’evento dell’anno per la città, eppure nel centro di Taranto i segnali che sono in corso i Giochi del Mediterraneo sono quasi inesistenti. Al netto delle strade sbarrate […] The post Taranto, i giochi non servono a celare la crisi first appeared on il manifesto.
  • Rifugiati, Afd contro le Chiese tedesche
    di Valeria Marzano
    Entrambi capaci di mobilitare masse di tedeschi che seguono – senza se e senza ma – le loro parole d’ordine chiare e forti; ed ambedue pronti a scornarsi frontalmente con […] The post Rifugiati, Afd contro le Chiese tedesche first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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