Angélique Kidjo, prima cantante africana con una stella sulla Walk of Fame di Hollywood

Angélique Kidjo fa la storia della musica africana. La cantante originaria del Benin è la prima musicista africana a ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Il riconoscimento arriva dopo oltre quarant’anni di carriera internazionale, 18 album, cinque Grammy Awards e il Polar Music Prize.

La cerimonia si è svolta martedì 18 agosto. La stella dedicata a Kidjo si trova al 7011 di Hollywood Boulevard, di fronte all’Hollywood Roosevelt Hotel. Un omaggio che celebra un percorso artistico costruito attraverso musica, contaminazioni culturali e collaborazioni con artisti di tutto il mondo.

Un traguardo dopo oltre quarant’anni di carriera

Nata in Benin, Angélique Kidjo ha costruito una carriera capace di superare i confini dell’Africa occidentale. Il suo repertorio mette in relazione il patrimonio musicale del Paese d’origine con generi e tradizioni differenti, dal jazz al funk, dal pop-rock all’Afrobeats, passando per la musica latina, l’R&B e altri linguaggi internazionali.

La cantante utilizza anche la tecnica vocale tradizionale beninese dello Zilin e il vocalese. Canta inoltre in cinque lingue: Fon, francese, Yorùbá, Gen, conosciuto anche come Mina, e inglese.

Questa continua ricerca ha contribuito a rendere la sua musica riconoscibile anche fuori dal continente africano, in anni in cui la scena musicale del continente non aveva ancora raggiunto l’attuale visibilità internazionale.

La stella al 7011 di Hollywood Boulevard

La nuova stella si trova in uno dei luoghi più celebri di Los Angeles. Durante la cerimonia, Kidjo ha anche offerto una breve esibizione, prima del momento in cui è stato svelato il riconoscimento con il suo nome. All’evento hanno partecipato personalità del mondo della musica e del cinema, tra cui la compositrice Dianne Warren, l’attore e regista Willem Dafoe e Harvey Mason Jr., amministratore delegato della Recording Academy. Per Kidjo, però, la stella non rappresenta soltanto un traguardo personale. La cantante ha scelto infatti di dedicarla al Benin e agli artisti africani che non hanno ancora ricevuto un riconoscimento analogo. Nel suo percorso ha ricordato anche figure come Bella Bellow e Miriam Makeba, collegando così il risultato ottenuto a Los Angeles a una storia musicale africana più ampia.

Cinque Grammy e il Polar Music Prize

I riconoscimenti internazionali raccontano la portata della carriera di Angélique Kidjo. Ai cinque Grammy Awards si aggiunge il Polar Music Prize, tra i più importanti premi internazionali dedicati alla musica. A questi risultati si affiancano numerose collaborazioni con artisti appartenenti a generazioni e mondi musicali differenti. Nel corso degli anni Kidjo ha lavorato, tra gli altri, con Alicia Keys, Peter Gabriel, John Legend, Philip Glass, Bono, Yo-Yo Ma, Burna Boy e altri protagonisti della scena internazionale. La contaminazione è quindi uno degli elementi centrali del suo percorso. Le radici dell’Africa occidentale non vengono abbandonate, ma diventano il punto di partenza per un dialogo con linguaggi e culture differenti.

Un riferimento per le nuove generazioni

Il successo di Kidjo ha preceduto l’attuale espansione globale dell’Afrobeats e di altri generi provenienti dal continente africano. La sua carriera ha contribuito a creare uno spazio internazionale per una musica capace di mantenere un forte legame con le proprie origini. Nel 2021 Time ha inserito la cantante tra le 100 persone più influenti al mondo. Il suo profilo è stato inoltre valorizzato da altre importanti pubblicazioni internazionali. Un altro momento significativo è arrivato con la partecipazione alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, svoltasi il 23 luglio 2021. La sua attività, dunque, non si limita alla produzione discografica. Il confronto tra culture e generazioni è diventato parte integrante della sua identità artistica. Tra le curiosità, ricordiamo che nel 2019 la cantante ha scritto la prefazione di Musica migrante. Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo, libro di Luca D’Ambrosio pubblicato da Arcana Edizioni.

Il legame con il Benin

Nonostante una carriera sviluppata tra Europa, Stati Uniti e Africa, il Benin resta centrale nell’identità musicale di Kidjo. Le tradizioni del Paese d’origine convivono con influenze internazionali e alimentano una ricerca che non ha mai smesso di evolversi. Questo legame emerge anche nella scelta di dedicare la stella agli artisti africani ancora privi di un riconoscimento sulla Walk of Fame. Un gesto che trasforma un successo individuale in un omaggio a una comunità artistica più ampia. La sua storia parte quindi dall’Africa occidentale, ma si sviluppa attraverso un continuo incontro con altre culture musicali.

Hope!!, il nuovo album del 2026

Il percorso di Kidjo continua anche nel 2026 con il nuovo album Hope!!, pubblicato il 24 aprile. Il progetto è stato anticipato dal singolo Fall on Me, realizzato con PJ Morton, seguito da Aye Kan (Are You Coming Back), brano accompagnato da un video musicale e realizzato insieme alla cantante nigeriana Ayra Starr. Anche questa produzione conferma una caratteristica presente da decenni nel lavoro dell’artista: mettere in relazione generazioni, esperienze e linguaggi differenti, mantenendo al centro la propria identità africana.

Stella tra le stelle

La stella sulla Hollywood Walk of Fame aggiunge ora un nuovo capitolo a una carriera lunga più di quattro decenni. Angélique Kidjo diventa così la prima musicista africana a ottenere questo riconoscimento, portando su Hollywood Boulevard una storia iniziata in Benin e cresciuta attraverso incontri, collaborazioni e contaminazioni internazionali. (La redazione)