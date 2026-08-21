🎤☀️🌦️Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto all’aperto

Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.
venerdì, 21 agosto 2026
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Concerti e festival in programma
Ago21
venerdì 21 Agosto 2026
AMA FESTIVAL | ALAN WALKER + ASCO SIMPHONY OF CHAOS + ALBI
Villa Negri - Bassano del Grappa
Ago21
venerdì 21 Agosto 2026
Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Ago21
venerdì 21 Agosto 2026
Bluvertigo
Arena della Regina - Cattolica
Ago21
venerdì 21 Agosto 2026
SAL DA VINCI – ESTATE 2026
Villa Bertelli - Forte dei Marmi - Forte dei Marmi
Ago22
sabato 22 Agosto 2026
Castello Volante - Sabato
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ago22
sabato 22 Agosto 2026
DANCE FOR LIFE
Parco Villa Serra di Comago - Sant'Olcese (Genova)
Ago22
sabato 22 Agosto 2026
Giordano Mazzocchi | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Ago22
sabato 22 Agosto 2026
Eddie Brock - Summer Live 2026
Arena della Regina - Cattolica
Ago22
sabato 22 Agosto 2026
Capo Plaza - Summer Tour - Dream Pop Festival
Velodromo Paolo Borsellino - Palermo
Ago22
sabato 22 Agosto 2026
Subsonica - Terre Rare 96 - 26 | acieloaperto
Villa Torlonia / Parco La Torre - San Mauro Pascoli
Ago22
sabato 22 Agosto 2026
ANDREA SCANZI | E PENSARE CHE C’ERA GIORGIO GABER
Castello Pasquini - Castiglioncello
Ago23
domenica 23 Agosto 2026
Castello Volante - Domenica
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ago23
domenica 23 Agosto 2026
Tash Sultana | acieloaperto
Villa Torlonia / Parco La Torre - San Mauro Pascoli
Ago23
domenica 23 Agosto 2026
ALBOROSIE & SHENGEN CLAN - QUARTOLATO FESTIVAL
Rocca Malatestiana di Cesena - Cesena
Ago23
domenica 23 Agosto 2026
Morad
PORTO TURISTICO - Pescara
CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Alborosie and Shengen Clan at Festa di Radio Onda d'Urto (22 Aug 26
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
Metal for Emergency 2026
Bergamo, Italy
PARCHEGGIO - Caparezza 2026
Parcheggio Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia Alghero, Viale 1 Ma
Sfera Ebbasta at Unipol Dome (06 Feb 27)
Unipol Dome, Via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milan, Italy
Sfera Ebbasta at Palazzo dello Sport (03 Feb 27)
Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy
Sfera Ebbasta at Unipol Arena (13 Feb 27)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
Vinicio Capossela at Teatro Colosseo (23 Nov 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
Vinicio Capossela at Teatro Colosseo (22 Nov 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
Vinicio Capossela at Teatro Lirico Giorgio Gaber (01 Nov 26)
Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga 14, 20122, Milan, Italy
Vinicio Capossela at Teatro Lirico Giorgio Gaber (02 Nov 26)
Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga 14, 20122, Milan, Italy
Vinicio Capossela at Politeama Genovese (05 Nov 26)
Politeama Genovese, Via Nicolò Bacigalupo, 2, 16122, Genoa,
Vinicio Capossela at Teatro Duse Bologna (02 Dec 26)
Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
Vinicio Capossela at Teatro Lyrick (05 Dec 26)
Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Ange
Vinicio Capossela at Politeama Genovese (04 Nov 26)
Politeama Genovese, Via Nicolò Bacigalupo, 2, 16122, Genoa,
Vinicio Capossela at Teatro Goldoni (19 Dec 26)
Teatro Goldoni, Via Carlo Goldoni, 51 - Livorno, 57100, Livorn
Vinicio Capossela at Teatro Politeama (24 Oct 26)
Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy
Vinicio Capossela at Teatro Sociale (18 Nov 26)
Teatro Sociale, Via Vincenzo Bellini, 3, 22100, Como, Italy
Vinicio Capossela at Teatro delle Muse (13 Oct 26)
Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona,
Vinicio Capossela at Teatro delle Muse (14 Oct 26)
Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona,
Fabio Concato at Auditorium Del Conservatorio (20 Mar 27)
Auditorium Del Conservatorio, Piazza Ennio Porrino 1, 09128, Ca
Il meteo di una città
Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.
Pianificazione e sicurezza
Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.
L’utilità delle previsioni meteo
Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.
Conclusione
In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione)
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