Home ARTICOLI Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini ripartono da Radio Capital
Categorie: ARTICOLIMUSICA

Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini ripartono da Radio Capital

Dal 31 agosto Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini arrivano a Radio Capital con Capital Circus, il programma che raccoglie l’esperienza di 13 anni di Rock and Roll Circus, chiuso inaspettatamente su Rai Radio 2 a gennaio scorso. Il duo sarà in onda dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, dopo il percorso condiviso e il riconoscimento ottenuto nel 2015.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
25 Agosto 2026

Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini con la Targa Mei Musicletter 2015 (press photo)

Segui Musicletter.it su Google

Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini iniziano una nuova fase professionale a Radio Capital. Dal 31 agosto i due conduttori saranno alla guida di Capital Circus, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.

Un nuovo programma dopo Rock and Roll Circus

Il progetto nasce dopo la chiusura, avvenuta inaspettatamente a gennaio scorso, di Rock and Roll Circus, trasmissione che aveva accompagnato il percorso professionale dei due conduttori per 13 anni su Rai Radio 2. Ora Di Domenico e Ferrantini portano la loro esperienza in un nuovo spazio radiofonico. Capital Circus raccoglie quindi parte del percorso maturato insieme nel corso degli anni, con un appuntamento quotidiano nella fascia centrale della giornata.

Il riconoscimento del 2015

Nel 2015 Rock and Roll Circus aveva ricevuto il Premio speciale Targa MEI Musicletter come miglior programma radiofonico. Il riconoscimento era stato assegnato ex aequo con Rock Bazar, programma condotto da Massimo Cotto. La nuova trasmissione rappresenta così la prosecuzione di un rapporto professionale costruito nel tempo. Di Domenico e Ferrantini, inoltre, condividono anche la vita privata e hanno raccontato di essersi conosciuti proprio attraverso il lavoro e la musica.

L’appuntamento su Radio Capital

L’esordio di Capital Circus è fissato per lunedì 31 agosto 2026. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Capital. Per i due conduttori si apre quindi un nuovo capitolo radiofonico, dopo l’esperienza maturata con Rock and Roll Circus e il lungo percorso condiviso alla guida della trasmissione. (La redazione)

Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.ITIscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 25 Agosto 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

La redazione cura quotidianamente la pubblicazione di articoli, recensioni, approfondimenti e contenuti editoriali che raccontano il panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, ai nuovi artisti e ai fenomeni culturali contemporanei. Il lavoro redazionale si basa su un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it si distingue per la continuità editoriale e per l’attenzione alla scena musicale alternativa, ai progetti emergenti e alla cultura digitale. La redazione collabora con autori, giornalisti e contributori che condividono la missione del sito: raccontare la musica senza condizionamenti commerciali, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze artistiche. Per contatti: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
25 Agosto 2026

Articoli recenti

🏟️​👥🎸 Concerti e festival 2026 • Calendario aggiornato a oggi martedì 25 agosto 2026

25 Agosto 2026

🌤️ Meteo Italia: le previsioni per settembre 🛑 Notizie dell’ultim’ora martedì 25 agosto 2026

25 Agosto 2026

Il disco in evidenza: Pick You Up, 2026, Sheryl Crow

25 Agosto 2026

🎧 La playlist radio di Musicletter.it: musica da ascoltare ovunque

25 Agosto 2026

📰 Campionato europeo femminile di pallavolo del 2026 🛑 Notizie dell’ultim’ora martedì 25 agosto 2026

25 Agosto 2026

📰 Allerta meteo in Italia: temporali e grande caldo 🛑 Notizie dell’ultim’ora martedì 25 agosto 2026

25 Agosto 2026
Scarica l'APP App Radio Video
Scarica l'APP App Radio Video
Google Segui Musicletter.it su Google