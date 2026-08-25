Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini ripartono da Radio Capital

Dal 31 agosto Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini arrivano a Radio Capital con Capital Circus, il programma che raccoglie l’esperienza di 13 anni di Rock and Roll Circus, chiuso inaspettatamente su Rai Radio 2 a gennaio scorso. Il duo sarà in onda dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, dopo il percorso condiviso e il riconoscimento ottenuto nel 2015.
Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini iniziano una nuova fase professionale a Radio Capital. Dal 31 agosto i due conduttori saranno alla guida di Capital Circus, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
Il progetto nasce dopo la chiusura, avvenuta inaspettatamente a gennaio scorso, di Rock and Roll Circus, trasmissione che aveva accompagnato il percorso professionale dei due conduttori per 13 anni su Rai Radio 2. Ora Di Domenico e Ferrantini portano la loro esperienza in un nuovo spazio radiofonico. Capital Circus raccoglie quindi parte del percorso maturato insieme nel corso degli anni, con un appuntamento quotidiano nella fascia centrale della giornata.
Nel 2015 Rock and Roll Circus aveva ricevuto il Premio speciale Targa MEI Musicletter come miglior programma radiofonico. Il riconoscimento era stato assegnato ex aequo con Rock Bazar, programma condotto da Massimo Cotto. La nuova trasmissione rappresenta così la prosecuzione di un rapporto professionale costruito nel tempo. Di Domenico e Ferrantini, inoltre, condividono anche la vita privata e hanno raccontato di essersi conosciuti proprio attraverso il lavoro e la musica.
L’esordio di Capital Circus è fissato per lunedì 31 agosto 2026. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Capital. Per i due conduttori si apre quindi un nuovo capitolo radiofonico, dopo l’esperienza maturata con Rock and Roll Circus e il lungo percorso condiviso alla guida della trasmissione. (La redazione)
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