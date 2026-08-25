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📰 Louisiana, bimba di 8 anni muore dopo il bagno in un lago a causa dell’ameba “mangia-cervello” 🛑 Notizie dell’ultim’ora martedì 25 agosto 2026

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25 Agosto 2026

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📰 Ameba mangia-cervello, bambina di 8 anni muore dopo un bagno al lago: cosa sapere dell’infezione - il Giornale

Ameba mangia-cervello, bambina di 8 anni muore dopo un bagno al lago: cosa sapere dell’infezione  il Giornale (leggi di più)

📰 Stati Uniti, bambina uccisa dalla rara ameba ‘mangia-cervello’ - lapresse.it

Stati Uniti, bambina uccisa dalla rara ameba ‘mangia-cervello’  lapresse.it (leggi di più)

📰 Bimba di 8 anni muore dopo un bagno al lago per colpa dell'ameba mangia-cervello: cos’è e dove si trova - greenMe

Bimba di 8 anni muore dopo un bagno al lago per colpa dell'ameba mangia-cervello: cos’è e dove si trova  greenMe (leggi di più)

📣🏥 RAINEWS * SALUTE: «AMEBA MANGIA CERVELLO, BAMBINA DI 8 ANNI MUORE NEGLI USA DOPO UN BAGNO AL LAGO - agenziagiornalisticaopinione.it

RAINEWS * SALUTE: «AMEBA MANGIA CERVELLO, BAMBINA DI 8 ANNI MUORE NEGLI USA DOPO UN BAGNO AL LAGO  agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)

📰 Bimba di 8 anni muore dopo l’infezione da ‘ameba mangia-cervello’: il raro contagio in un lago - Spot and Web

Bimba di 8 anni muore dopo l’infezione da ‘ameba mangia-cervello’: il raro contagio in un lago  Spot and Web (leggi di più)

📰 Ameba mangia cervello, bimba morta a 8 anni dopo il bagno nel lago - Il Mattino

Ameba mangia cervello, bimba morta a 8 anni dopo il bagno nel lago  Il Mattino (leggi di più)

📰 Ameba mangia cervello, bimba morta a 8 anni dopo il bagno nel lago - Il Mattino

Ameba mangia cervello, bimba morta a 8 anni dopo il bagno nel lago  Il Mattino (leggi di più)

📰 Bimba di 8 anni perda la vita per l'Ameba mangia cervello, aveva fatto il bagno in un lago della Louisiana - Virgilio

Bimba di 8 anni perda la vita per l'Ameba mangia cervello, aveva fatto il bagno in un lago della Louisiana  Virgilio (leggi di più)

📰 Ameba mangia cervello, bimba morta a 8 anni dopo il bagno nel lago - Il Mattino

Ameba mangia cervello, bimba morta a 8 anni dopo il bagno nel lago  Il Mattino (leggi di più)

📰 Ameba mangia-cervello, bimba di 8 anni muore dopo un bagno nel lago: cos'è, dove si trova e quali sintomi provoca - Leggo.it

Ameba mangia-cervello, bimba di 8 anni muore dopo un bagno nel lago: cos'è, dove si trova e quali sintomi provoca  Leggo.it (leggi di più)

📰 Ameba mangia cervello, bambina di 8 anni muore dopo un bagno al lago: come si contrae e come si cura - Il Messaggero

Ameba mangia cervello, bambina di 8 anni muore dopo un bagno al lago: come si contrae e come si cura  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Ameba mangia-cervello, bambina di 8 anni muore dopo un bagno al lago - Ottopagine

Ameba mangia-cervello, bambina di 8 anni muore dopo un bagno al lago  Ottopagine (leggi di più)

📰 Infettata da ameba mangia-cervello mentre nuota al lago: bimba di 8 anni muore dopo una settimana di ricovero in Usa - Fanpage

Infettata da ameba mangia-cervello mentre nuota al lago: bimba di 8 anni muore dopo una settimana di ricovero in Usa  Fanpage (leggi di più)

📰 Usa, bambina muore per l'ameba mangia cervello dopo un bagno al lago - Sky TG24

Usa, bambina muore per l'ameba mangia cervello dopo un bagno al lago  Sky TG24Bambina di otto anni muore dopo aver contratto l'ameba mangia cervello: aveva fatto il bagno in un lago  Il Fatto QuotidianoUna nuotata nel lago, poi la febbre: Lillian muore a otto anni  MondosanitàUsa, bimba di otto anni muore per un'ameba 'mangia cervello'  AGIAmeba mangia cervello uccide bimba di 8 anni negli Usa. Il contagio da un bagno nel lago  la RepubblicaBi... (leggi di più)

📰 L'ameba mangia-occhi non è la cosa più pericolosa che mette a rischio la vista quest'estate - today.it

L'ameba mangia-occhi non è la cosa più pericolosa che mette a rischio la vista quest'estate  today.it (leggi di più)

📣 Batterio mangiacarne trovato nello stretto di Messina, Iss: rischio basso in Italia - RaiNews

Batterio mangiacarne trovato nello stretto di Messina, Iss: rischio basso in Italia  RaiNews (leggi di più)

📰 Il caldo alimenta l'ameba mangia-cervello, l’infezione killer che uccide in silenzio. Sintomi, come si contrae e dove si trova - Quotidiano Nazionale

Il caldo alimenta l'ameba mangia-cervello, l’infezione killer che uccide in silenzio. Sintomi, come si contrae e dove si trova  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 Ameba mangia cervello uccide una donna in Texas dopo un lavaggio nasale con l'acqua di rubinetto - Il Messaggero

Ameba mangia cervello uccide una donna in Texas dopo un lavaggio nasale con l'acqua di rubinetto  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Uccisa da un’ameba mangia-cervello dopo un lavaggio nasale, i sintomi in pochi giorni non le hanno dato scampo - Fanpage

Uccisa da un’ameba mangia-cervello dopo un lavaggio nasale, i sintomi in pochi giorni non le hanno dato scampo  Fanpage (leggi di più)

📰 14enne contrae l'ameba mangia cervello dopo il bagno in un laghetto: convulsioni, febbre e mal di testa, ma sopravvive per miracolo - Il Fatto Quotidiano

14enne contrae l'ameba mangia cervello dopo il bagno in un laghetto: convulsioni, febbre e mal di testa, ma sopravvive per miracolo  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

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