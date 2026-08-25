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Ameba mangia-cervello, bambina di 8 anni muore dopo un bagno al lago: cosa sapere dell’infezione il Giornale (leggi di più)
Stati Uniti, bambina uccisa dalla rara ameba ‘mangia-cervello’ lapresse.it (leggi di più)
Bimba di 8 anni muore dopo un bagno al lago per colpa dell'ameba mangia-cervello: cos’è e dove si trova greenMe (leggi di più)
RAINEWS * SALUTE: «AMEBA MANGIA CERVELLO, BAMBINA DI 8 ANNI MUORE NEGLI USA DOPO UN BAGNO AL LAGO agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Bimba di 8 anni muore dopo l’infezione da ‘ameba mangia-cervello’: il raro contagio in un lago Spot and Web (leggi di più)
Ameba mangia cervello, bimba morta a 8 anni dopo il bagno nel lago Il Mattino (leggi di più)
Ameba mangia cervello, bimba morta a 8 anni dopo il bagno nel lago Il Mattino (leggi di più)
Bimba di 8 anni perda la vita per l'Ameba mangia cervello, aveva fatto il bagno in un lago della Louisiana Virgilio (leggi di più)
Ameba mangia cervello, bimba morta a 8 anni dopo il bagno nel lago Il Mattino (leggi di più)
Ameba mangia-cervello, bimba di 8 anni muore dopo un bagno nel lago: cos'è, dove si trova e quali sintomi provoca Leggo.it (leggi di più)
Ameba mangia cervello, bambina di 8 anni muore dopo un bagno al lago: come si contrae e come si cura Il Messaggero (leggi di più)
Ameba mangia-cervello, bambina di 8 anni muore dopo un bagno al lago Ottopagine (leggi di più)
Infettata da ameba mangia-cervello mentre nuota al lago: bimba di 8 anni muore dopo una settimana di ricovero in Usa Fanpage (leggi di più)
Usa, bambina muore per l'ameba mangia cervello dopo un bagno al lago Sky TG24Bambina di otto anni muore dopo aver contratto l'ameba mangia cervello: aveva fatto il bagno in un lago Il Fatto QuotidianoUna nuotata nel lago, poi la febbre: Lillian muore a otto anni MondosanitàUsa, bimba di otto anni muore per un'ameba 'mangia cervello' AGIAmeba mangia cervello uccide bimba di 8 anni negli Usa. Il contagio da un bagno nel lago la RepubblicaBi... (leggi di più)
L'ameba mangia-occhi non è la cosa più pericolosa che mette a rischio la vista quest'estate today.it (leggi di più)
Batterio mangiacarne trovato nello stretto di Messina, Iss: rischio basso in Italia RaiNews (leggi di più)
Il caldo alimenta l'ameba mangia-cervello, l’infezione killer che uccide in silenzio. Sintomi, come si contrae e dove si trova Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Ameba mangia cervello uccide una donna in Texas dopo un lavaggio nasale con l'acqua di rubinetto Il Messaggero (leggi di più)
Uccisa da un’ameba mangia-cervello dopo un lavaggio nasale, i sintomi in pochi giorni non le hanno dato scampo Fanpage (leggi di più)
14enne contrae l'ameba mangia cervello dopo il bagno in un laghetto: convulsioni, febbre e mal di testa, ma sopravvive per miracolo Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
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