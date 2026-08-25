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📰 È morta Dolly Parton, regina del country: aveva 80 anni 🛑 Notizie dell’ultim’ora martedì 25 agosto 2026

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25 Agosto 2026

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🎤 Morta Dolly Parton, addio alla leggenda della musica country americana - Quotidiano Nazionale

Morta Dolly Parton, addio alla leggenda della musica country americana  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 Addio a Dolly Parton: la regina del country è morta a 80 anni - Tgcom24

Addio a Dolly Parton: la regina del country è morta a 80 anni  Tgcom24 (leggi di più)

📰 Nyt, è morta Dolly Parton, aveva 80 anni - bluewin.ch

Nyt, è morta Dolly Parton, aveva 80 anni  bluewin.ch (leggi di più)

📰 È morta Dolly Parton, regina del country e madrina di Miley Cyrus: aveva 80 anni - Fanpage

È morta Dolly Parton, regina del country e madrina di Miley Cyrus: aveva 80 anni  Fanpage (leggi di più)

📰 È morta Dolly Parton - Il Post

È morta Dolly Parton  Il Post (leggi di più)

📰 E' morta Dolly Parton, la regina del country: aveva 80 anni - Gazzetta di Parma

E' morta Dolly Parton, la regina del country: aveva 80 anni  Gazzetta di Parma (leggi di più)

📣👨‍👩‍👧‍👦🎤 Morta a 80 anni l'icona della musica country Dolly Parton, l'annuncio della famiglia - Euronews.com

Morta a 80 anni l'icona della musica country Dolly Parton, l'annuncio della famiglia  Euronews.com (leggi di più)

📰 È morta a 80 anni Dolly Parton, la regina del country - La Stampa

È morta a 80 anni Dolly Parton, la regina del country  La Stampa (leggi di più)

📰 È morta Dolly Parton - Ticinonline

È morta Dolly Parton  Ticinonline (leggi di più)

🎤 E’ morta Dolly Parton. La leggenda della musica country americana aveva 80 anni - La Voce di New York

E’ morta Dolly Parton. La leggenda della musica country americana aveva 80 anni  La Voce di New York (leggi di più)

📰 Il kitsch irriverente che ha cambiato la vita di Dolly Parton (e dell'America) - Harper's BAZAAR

Il kitsch irriverente che ha cambiato la vita di Dolly Parton (e dell'America)  Harper's BAZAAR (leggi di più)

🎤 Muore Dolly Parton a 80 anni, leggenda della musica country - Demócrata

Muore Dolly Parton a 80 anni, leggenda della musica country  Demócrata (leggi di più)

📰 Dolly Parton, morta la cantante country: aveva 80 anni - Il Messaggero

Dolly Parton, morta la cantante country: aveva 80 anni  Il Messaggero (leggi di più)

🏋️🎤 E’ morta Dolly Parton, la star della musica country aveva 80 anni - Piemonte Sport

E’ morta Dolly Parton, la star della musica country aveva 80 anni  Piemonte Sport (leggi di più)

🎤 E' morta Dolly Parton, la star della musica country aveva 80 anni - Adnkronos

E' morta Dolly Parton, la star della musica country aveva 80 anni  Adnkronos (leggi di più)

📰 È morta Dolly Parton, regina del country: aveva 80 anni - Sky TG24

È morta Dolly Parton, regina del country: aveva 80 anni  Sky TG24 (leggi di più)

🎤 È morta Dolly Parton, icona della musica country - il Giornale

È morta Dolly Parton, icona della musica country  il Giornale (leggi di più)

📰 Addio a Dolly Parton, la regina del country che ha fatto splendere il sogno americano - Domani

Addio a Dolly Parton, la regina del country che ha fatto splendere il sogno americano  Domani (leggi di più)

📰 Morta Dolly Parton, cantante e attrice, «regina» del country. Aveva 80 anni - Corriere della Sera

Morta Dolly Parton, cantante e attrice, «regina» del country. Aveva 80 anni  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 E' morta Dolly Parton, aveva 80 anni - ANSA

E' morta Dolly Parton, aveva 80 anni  ANSA (leggi di più)

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