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Morta Dolly Parton, addio alla leggenda della musica country americana Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Addio a Dolly Parton: la regina del country è morta a 80 anni Tgcom24 (leggi di più)
Nyt, è morta Dolly Parton, aveva 80 anni bluewin.ch (leggi di più)
È morta Dolly Parton, regina del country e madrina di Miley Cyrus: aveva 80 anni Fanpage (leggi di più)
È morta Dolly Parton Il Post (leggi di più)
E' morta Dolly Parton, la regina del country: aveva 80 anni Gazzetta di Parma (leggi di più)
Morta a 80 anni l'icona della musica country Dolly Parton, l'annuncio della famiglia Euronews.com (leggi di più)
È morta a 80 anni Dolly Parton, la regina del country La Stampa (leggi di più)
È morta Dolly Parton Ticinonline (leggi di più)
E’ morta Dolly Parton. La leggenda della musica country americana aveva 80 anni La Voce di New York (leggi di più)
Il kitsch irriverente che ha cambiato la vita di Dolly Parton (e dell'America) Harper's BAZAAR (leggi di più)
Muore Dolly Parton a 80 anni, leggenda della musica country Demócrata (leggi di più)
Dolly Parton, morta la cantante country: aveva 80 anni Il Messaggero (leggi di più)
E’ morta Dolly Parton, la star della musica country aveva 80 anni Piemonte Sport (leggi di più)
E' morta Dolly Parton, la star della musica country aveva 80 anni Adnkronos (leggi di più)
È morta Dolly Parton, regina del country: aveva 80 anni Sky TG24 (leggi di più)
È morta Dolly Parton, icona della musica country il Giornale (leggi di più)
Addio a Dolly Parton, la regina del country che ha fatto splendere il sogno americano Domani (leggi di più)
Morta Dolly Parton, cantante e attrice, «regina» del country. Aveva 80 anni Corriere della Sera (leggi di più)
E' morta Dolly Parton, aveva 80 anni ANSA (leggi di più)
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