Ascolta l’album di Will Butler degli Arcade Fire con i Sister Squares

Will Butler e i Sister Squares si mettono insieme per dar vita a un album omonimo di 14 tracce pubblicato il 22 settembre 2023 per Merge Records.

Will Butler è un musicista unico, noto sia per la sua carriera solista che come membro degli Arcade Fire. Ha vinto un Grammy ed è anche stato nominato all’Oscar, oltre ad essere uno dei più convincenti interpreti del rock contemporaneo (sia indie che alternative) degli ultimi 20 anni.

Will ha lasciato gli Arcade Fire nel 2021 per dedicarsi alla sua carriera solista e al progetto con i newyorkesi Sister Squares, band che affonda le proprie radici nella danza e nel teatro, formata da Sara Dobbs, Julie Shore, Jenny Shore e Miles Francis (in passato con Antibalas, Sharon Jones e Angélique Kidjo).

Will Butler + Sister Squares, questo è il titolo esatto dell’album, è stato prodotto dallo stesso Will e da Miles Francis ed è stato anticipato dai singoli Stop Talking, Willows, Long Grass, Arrow of Time e Saturday Night.

L’album è stato scritto e prodotto pensando a un groove perfetto che mettesse d’accordo musica e danza e facesse ballare gli ascoltatori.



Will Butler + Sister Squares si esibiranno dal vivo in Italia il 20 novembre all’Arci Bellezza di Milano e il 21 novembre 2023 al Freak Out di Bologna. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA