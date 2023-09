Zucchero in concerto, tutte le date del tour

Dopo lo straordinario successo del tour mondiale e italiano con sei date sold out nel 2023, Zucchero “Sugar” Fornaciari non si ferma affatto e mette in programma altri concerti per il 2024.

Nel corso degli ultimi spettacoli, Zucchero è stato accompagnato sul palco da una super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

I concerti di Zucchero sono un’occasione unica per cantare e ballare dal vivo le sue canzoni più famose e belle di sempre. Di seguito tutte le date previste prossimamente dal bluesman di Reggio Emilia Adelmo Fornaciari. (La redazione)

Zucchero, il calendario dei concerti