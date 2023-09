Oggi, 27 settembre 2023, Google compie 25 anni. La società, fondata nel 1998 da Larry Page e Sergey Brin, è diventata in poco tempo un colosso del web, rivoluzionando il nostro modo di cercare e accedere alle informazioni.

Tutto è iniziato in un garage di Menlo Park, in California, dove i due studenti universitari hanno sviluppato un algoritmo per classificare le pagine web in base alla loro rilevanza. Il loro motore di ricerca, inizialmente chiamato BackRub, ha rapidamente conquistato il mondo, diventando Google nel 1997.

Google oggi è molto più di un semplice motore di ricerca. L’azienda offre una vasta gamma di servizi e prodotti, tra cui Gmail, YouTube, Maps, Chrome e Android.

Google è anche leader nel campo dell’intelligenza artificiale, con progetti come Google AI e DeepMind. A questo proposito ricordiamo anche il recente lancio di Google Bard, potente modello linguistico.

In occasione del suo 25° anniversario, Google ha lanciato una serie di iniziative per celebrare la sua storia e il suo futuro. La prima pagina del sito presenta un doodle animato che mostra l’evoluzione del logo Google nel corso del tempo.

Google è un’azienda che ha cambiato il mondo, e il suo impatto continuerà a farsi sentire per molti anni a venire. L’attuale Ceo è Sundar Pichai. (La redazione)