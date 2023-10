La premier Meloni lascia il compagno Giambruno. Guarda il video

La premier Giorgia Meloni ha sconvolto il panorama mediatico italiano annunciando la fine della sua lunga relazione con il compagno Andrea Giambruno. La notizia è stata resa pubblica attraverso un post sui suoi profili social, scatenando un’ondata di commenti e speculazioni da parte dei media e del pubblico.

Nel suo comunicato, Meloni ha espresso gratitudine per i quasi dieci anni passati insieme a Giambruno, sottolineando l’importanza della loro relazione e il fatto che hanno condiviso momenti di gioia e difficoltà. In particolare, ha ringraziato Giambruno per averle dato la cosa più preziosa della sua vita, la figlia Ginevra. Meloni ha accompagnato il suo messaggio con una fotografia che la ritrae insieme all’ex compagno e alla loro bambina.

La sospensione di Andrea Giambruno dalla conduzione di “Diario del Giorno”

Nelle ore precedenti all’annuncio di Meloni, Andrea Giambruno era finito al centro di una controversia mediatica a seguito della trasmissione di alcuni fuorionda durante la trasmissione di Striscia la Notizia. In questi estratti, il conduttore faceva battute a sfondo sessuale nei confronti delle colleghe e dei collaboratori, utilizzando linguaggio volgare e doppi sensi. Questi fuorionda sono stati trasmessi in prima serata il 18 ottobre 2023 e hanno suscitato notevole scalpore.

In risposta a queste controversie, Mediaset ha annunciato che, in accordo con la direzione della testata, Giambruno si auto-sospenderebbe per una settimana dalla conduzione del programma “Diario del Giorno” su Retequattro. Questa decisione ha aumentato l’attenzione sui fatti, dando luogo a discussioni sia sulle responsabilità personali che sulla gestione aziendale dei casi di questo genere.

Il post di Giorgia Meloni

Nel suo post sui social media, Giorgia Meloni ha sottolineato che le strade di lei e di Giambruno si erano separate da tempo e che era giunto il momento di accettare questa realtà. Ha anche dichiarato di voler difendere ciò che erano stati insieme, preservando la loro amicizia e garantendo il benessere della loro figlia di sette anni, Ginevra. Nel suo post scriptum, Meloni ha respinto chiunque abbia sperato di minarla colpendola nella sua vita privata, citando una metafora sulla resistenza personale.

La storia d’amore tra Meloni e Giambruno

La relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è iniziata nel 2014, quando i due si sono conosciuti in uno studio televisivo ed è scattata una scintilla tra di loro. Nel corso di questi anni, hanno condiviso gioie e difficoltà, ma non si sono mai sposati. La loro figlia, Ginevra, è nata due anni dopo l’inizio della loro relazione.

Una tappa significativa nella vita di questa coppia è stata l’ascesa di Meloni a premier, che ha portato a una temporanea uscita di scena di Giambruno dai media. Tuttavia, in seguito è tornato, assumendo la conduzione del programma “Diario del Giorno” su Retequattro.

Le polemiche legate ai fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia

L’annuncio della premier italiana Meloni ha coinciso con l’esplosione del caso legato ai fuorionda di Andrea Giambruno trasmessi da Striscia la Notizia. Questi filmati hanno mostrato il conduttore in situazioni imbarazzanti e inappropriati commenti sessuali nei confronti di colleghi e collaboratori. La trasmissione del primo fuorionda il 18 ottobre 2023 ha scatenato un acceso dibattito sul rispetto e la condotta professionale nel mondo dei media.

Il secondo fuorionda, trasmesso successivamente, ha alimentato ulteriori polemiche, con Giambruno che ha fatto riferimento a situazioni sessuali esplicite. Il creatore di Striscia la Notizia, Antonio Ricci, ha commentato la situazione dichiarando che la pubblicazione dei filmati era un atto di giustizia nei confronti di Meloni.

In conclusione, la fine della relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno ha generato grande interesse mediatico, venendo accompagnata da controversie legate ai fuorionda di Giambruno e alla sua temporanea sospensione dalla conduzione di “Diario del Giorno”.

La vicenda ha suscitato discussioni sia sulla vita privata dei politici che sul comportamento dei personaggi pubblici nei media. (La redazione)

