Il progetto discografico e cinematografico di Dave Stewart, Greta Scarano e Mokadelic

Esce oggi, venerdì 20 ottobre 2023, Who To Love, l’album del collettivo artistico The Time Experience Project, un progetto discografico e cinematografico che vede protagonista Dave Stewart degli Eurythmics con Greta Scarano e i Mokadelic.

Dave Stewart, artista e produttore, plurivincitore di Grammy Awards e Golden Globe, co-fondatore degli Eurythmics, ha chiamato al suo fianco in questa avventura, che è a tutti gli effetti una moderna opera rock, l’attrice Greta Scarano e la band dei Mokadelic.

Il cortometraggio, che ha lo stesso titolo dell’album, Who To Love, è stato presentato in anteprima cinematografica mondiale giovedì 19 ottobre 2023 alla Festa del Cinema di Roma.

In contemporanea rilasciato anche il singolo e video estratto dal disco intitolato Electrified. (La redazione)