Sanremo Giovani 2023: 49 artisti ammessi alle audizioni

Nella quinta edizione di Sanremo Giovani, sotto la direzione artistica di Amadeus, si sono verificate sorprendenti sfide nella selezione dei partecipanti.

564 richiesta di partecipazione

Con un totale di 564 richieste di partecipazione, l’entusiasmo dei giovani talenti italiani per il palcoscenico di Sanremo è evidente. Le regioni del Nord Italia, Sud Italia e Centro Italia hanno fatto sentire la loro presenza, con numeri impressionanti.

Le regioni partecipanti

Il Lazio ha guidato il gruppo con 100 partecipanti, seguito da Lombardia con 89 e Sicilia con 62 proposte. Complessivamente, 520 cantanti solisti sono pronti a condividere il loro talento, di cui il 64,23% sono uomini e il 35,77% donne. La stragrande maggioranza di essi, esattamente 510, è di nazionalità italiana, mentre 10 provengono da altri paesi.

49 ammessi

I gruppi musicali non sono da meno, con 44 formazioni che hanno presentato la loro candidatura. La commissione musicale, presieduta da Amadeus e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ha completato la prima fase del processo di selezione, annunciando i 49 artisti ammessi alle audizioni dal vivo che si terranno nella Sala A di Via Asiago.

12 finalisti

Questo gruppo di talenti si compone di 43 artisti solisti (di cui 14 donne e 29 uomini) e 6 gruppi musicali. Alla fine delle audizioni, solamente 8 di loro avranno l’opportunità di partecipare alla finale di Sanremo Giovani 2023, che sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2, direttamente dal Teatro del Casinò di Sanremo il 13 dicembre. Inoltre, si aggiungeranno altri 4 artisti selezionati da Area Sanremo, anch’essi scelti dalla Commissione musicale Rai alla fine di novembre.

I primi 3 artisti diventeranno Big

Ma il brivido più grande arriverà quando, secondo il Regolamento, soltanto i primi 3 artisti avranno l’opportunità di avanzare nella categoria dei “Big” e partecipare alla 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo.

Sanremo 2024

La strada per il successo è lunga, ma questi giovani talenti sono pronti a dimostrare il loro valore e a catturare il cuore degli spettatori di Sanremo, con la speranza di partecipare alla 74esima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda, in prima serata su Rai 1, da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio 2024. (La redazione)

Ecco chi sono i 49 giovani partecipanti