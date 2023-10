«La musica contemporanea mi butta giù», il terzo album di Mirkoeilcane

Si intitola La musica contemporanea mi butta giù il terzo album del cantautore romano Mirkoeilcane in uscita il 3 novembre 2023 per Santeria.

Prodotto da Daniele Tortora, La musica contemporanea mi butta giù è un disco di cantautorato ironico ed elegante in grado di esaltare la scrittura di un artista che, nel corso della sua carriera, ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui il premio della critica “Mia Martini” e quello per il miglior testo assoluto “Sergio Bardotti” per il brano Stiamo tutti bene (brano presentato nella sezione Nuove Proposte del 68° Festival di Sanremo, a cui poi è seguita la Targa Tenco 2018 per la “Miglior canzone”).

Ad accompagnare il cantautore nel nuovo lavoro discografico di Mirko Mancini (così all’anagrafe) ci sono due ospiti d’eccezione: Giobbe Covatta in Secondo Giobbe, un monologo tagliente, divertente e serio sulla religione e le sue incoerenze, e Daniele Silvestri, che oltre a prendere parte al featuring sul brano Serie B ha collaborato attivamente agli arrangiamenti e alla co-produzione del brano In equilibrio. (La redazione)