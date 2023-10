Il toto-Big di Sanremo 2024, ecco i primi rumors

I nomi dei Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2024 sono ancora top secret, ma le indiscrezioni iniziano a circolare. Tra i nomi più gettonati c’è quello di Jovanotti, che potrebbe tornare a gareggiare sul palco dell’Ariston dopo 35 anni.

I primi rumors

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, Amadeus sarebbe intenzionato a convincere Lorenzo Cherubini a partecipare al suo quinto festival consecutivo. L’artista, che è amico di Amadeus dai tempi di Radio Deejay, ha già fatto capolino al Festival 2022, quando ha scritto e composto il brano Apri tutte le porte per Gianni Morandi.

Oltre a Jovanotti, si vocifera del ritorno dei Negramaro, dei Subsonica e The Kolors. La band salentina ha già partecipato al Festival nel 2011, vincendo con il brano Un’altra direzione. I Subsonica, invece, hanno partecipato per tre volte al Festival di Sanremo, nel 1999, nel 2002 e nel 2007. The Kolors, infine, hanno partecipato nel 2015, classificandosi al quarto posto con il brano Everytime.

Tra gli altri nomi che circolano ci sono Biagio Antonacci, Max Gazzè, Arisa, Rocco Hunt, Sangiovanni, Fred De Palma, Irama, Benjamin Mascolo e Nek & Renga. Per la quota seniores, sarebbe in arrivo anche un nuovo brano di Al Bano.

Festival di Sanremo 2024

La strada per conoscere i nomi dei Big di Sanremo 2024 è ancora lunga, ma le indiscrezioni non mancano. Il festival della canzone italiana, diretto ancora una volta da Amadeus, si terrà dal 6 al 10 febbraio e si preannuncia già come uno dei più attesi degli ultimi anni. (La redazione)