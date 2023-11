«A Long Way» è il nuovo album della cubana Jany McPherson

Esce oggi, 10 novembre 2023, A Long Way, il nuovo e atteso album della talentuosa pianista, cantante e compositrice cubana Jany McPherson.

Composto da undici brani, di cui otto strumentali e tre cantati dalla stessa McPherson, A Long Way è un’opera collaborativa che vede la partecipazione eccezionale di alcuni talentuosi musicisti. In particolare, Antonio Sgro al contrabbasso e Yoann Serra alla batteria si uniscono a Jany McPherson in un trio eccezionale, mentre Christophe Lampidecchia, con la sua fisarmonica, aggiunge un tocco magico al brano Te Dejo Ir. Ma la vera sorpresa dell’album è la partecipazione straordinaria di John McLaughlin, celebre chitarrista, che appare come special guest nella traccia Tú Y Yo.

L’incontro artistico tra Jany McPherson e John McLaughlin non è solo un evento musicale, ma il risultato di una profonda connessione artistica e di una stima reciproca tra i due talentuosi musicisti. Questa collaborazione ha portato McPherson a essere invitata a partecipare ai concerti in Europa del tour di John McLaughlin, chiamato “The Liberation Tour”.

Il cuore dell’album è permeato dall’innato senso ritmico che McPherson ha ereditato dalla sua terra natale, Cuba. Le sue ballate sono intrise di una intensità interpretativa toccante, mentre le progressioni armoniche e melodiche travolgenti della sua musica catturano l’ascoltatore in un vortice emozionale. La sua originalità nel fraseggio e nel linguaggio improvvisativo contribuisce in modo significativo a definire unicità e riconoscibilità nel suo stile pianistico e compositivo.

L’album, prodotto con cura da Gianluca Di Furia, è stato registrato e mixato da Philippe Gaillot presso i Recall Studios a Pompignan, in Francia, e successivamente masterizzato da Carmine Simeone presso i Forward Studios a Roma, Italia. Questa attenzione ai dettagli nella produzione promette un’esperienza di ascolto straordinaria per gli appassionati di musica di tutto il mondo.

Con A Long Way, Jany McPherson continua a consolidare la sua posizione come una delle artiste più innovative e apprezzate nel panorama musicale contemporaneo. Il suo viaggio musicale offre non solo una fusione magistrale di generi e stili, ma anche un’esperienza emotiva unica che resterà impressa nel cuore degli ascoltatori.

Il 24 gennaio 2024 Jany McPherson si esibirà in concerto a Roma all’Auditorium Parco della Musica presso il Teatro Studio Borgna. (La redazione)