Zonke meets York, quando il Sudafrica incontra la Germania

Un filo diretto che connette Sudafrica e Germania, una collaborazione intercontinentale tra 2 artisti talentuosi, una fresca miscela di suoni a metà strada da acid jazz e nu soul, sì, sto parlando del nuovo album a 4 mani The Early Tapes di Zonke meets York.

Il produttore e compositore York Ostermeyer da Hannover, Germania non dovrebbe necessitare di presentazioni, abbiamo ampiamente trattato la sua musica in occasione dell’uscita suoi due album solisti, The Soul-Jazz Experience Vol.1 e The Vintage Funk Vol.1.

Mentre Zonke Dikane è una cantautrice di Johannesburg con un discreto seguito in patria, ma è anche conosciuta nel vecchio continente grazie al suo primissimo progetto, Culture Clan, una band hiphop e soul di 8 elementi di base in Germania e fondata proprio da York nei primi 2000.

La connection Sud Africa – Germania prosegue con The Early Tapes, l’album con cui Zonke e York tornano a collaborare insieme, stavolta però a distanza, per sfornare 13 brani intrisi di soul e le cui influenze spaziano dal roots-reggae al latin groove, dal soul-jazz al rap, dagli anni ’70 agli anni ’90.

Il disco parte con Listen, un brano con un pigro ritmo reggae in cui si alternano la voce sensuale di Zonke e il sax provocante di York. Segue sempre con una vena tropicale Wena Wedwa, cantato in Xhosa, una lingua meravigliosa che trasporta immediatamente l’ascoltatore in Sud Africa.

Walk On ricorda un po’ lo stile acid jazz di band come Incognito e vede la partecipazione della rapper Denise M’Baye, Groove Train è un trascinante pezzo soul funky, Only You vede York fornire uno splendido sfondo di flauto in perfetta armonia con la voce vellutata di Zonke.

Con The Early Tapes la combo di questi due musicisti dimostra un’affinità che travalica le distanze, producendo un album fresco, quasi primaverile, da ascoltare tutto d’un fiato. Zonke meets York è la dimostrazione che quando una collaborazione riesce, il risultato è più della somma delle singoli parti. (Adaja Inira)