«Mundo Solo» è il nuovo album di Fabiano do Nascimento

Fabiano do Nascimento è uno dei nomi principali della nuova scena jazz carioca, un innovatore della chitarra dallo stile retro-futurista capace di coniugare arrangiamenti classici, effetti ed elettronica.

Il chitarrista jazz brasiliano si appresta a pubblicare Mundo Solo, nuovo lavoro discografico in uscita il 24 novembre 2023 per Far/Out Recordings.

Per il nuovo album Fabiano do Nascimento ha utilizzato diverse chitarre a 6, 7 e 10 corde, chitarre soprano e baritone insieme ad effetti a pedale e synth. Il disco è una novità all’interno della discografia dell’artista di Rio, il più atmosferico ed espressivo della sua carriera.

Il nuovo album è stato registrato adottando il concetto di musica universale di Hermeto Pascoal (rifiuto totale dei generi per esprimere insieme influenze musicali differenti) con cui Fabiano ha evitato di appoggiarsi troppo a un particolare linguaggio musicale, senza negare le sue radici musicali.

Dopo aver studiato pianoforte classico da bambino a Rio de Janeiro ha scoperto la chitarra all’età di 10 anni. Studiando con il suo defunto zio, Lucio Nascimento, ha lasciato il Brasile per Los Angeles, dove è diventato presto un musicista richiesto per il suo suono distinto e autentico. Da allora ha pubblicato sette album solisti e collaborato con rinomati artisti brasiliani come Arthur Verocai e Airto Moreira, nonché con il sassofonista sperimentale statunitense Sam Gendel.

Ogni traccia di Mundo Solo è stata registrata in una sola ripresa, con poche sovraincisioni e apparizioni di collaboratori e amici come Julien Canthelm (batteria su Etude 1), Ajurinã Zwarg, (percussioni su CPMV) e Gabe Noel (basso su Curumim).



L’intero album è stato composto da Fabiano do Nascimento, escluso il brano Meianoite composto da Thelonius Monk e alcuni segmenti di Etude 1 scritti da Leo Brouwer. La consumata padronanza dello strumento ha concesso a Fabiano una libertà di espressione che in pochi possono vantare.

Mundo Solo è l’ottavo album da solista di Fabiano do Nascimento, nato a Rio de Janeiro, ma oggi attivo e residente tra Los Angeles e Tokyo.(La redazione)

