Slot machine Vampiri su Librabet

I vampiri sono un tema comune delle videoslot – i fornitori rilasciano macchine gotiche e sinistre, in cui i protagonisti sono succhiasangue immortali. Molte di queste slot sono presenti su Librabet – potete saperne di più sulle slot per vampiri di Librabet qui di seguito.

Caratteristiche del tema dei vampiri

Le leggende sui vampiri, creature misteriose che temono la luce del sole e si nutrono di sangue umano, esistono da molto tempo. Nel 1897 fu pubblicato il romanzo Dracula di Bram Stoker. L’antagonista principale era un vampiro aristocratico che viveva da molti secoli. La storia divenne popolare e da allora le storie di creature sinistre cominciarono a essere ampiamente utilizzate nella cultura popolare. Molti libri e film sono dedicati al tema dei vampiri. I creatori delle video slot di Librabet non l’hanno trascurato. Hanno adattato completamente il gameplay al tema. Questo si riflette nella grafica e nel design della musica, immergendo l’utente in un’atmosfera cupa.

Descrizione del tema

In tutte le slot di questo tema di Librabet sono presenti immagini di vampiri. Molte di esse sono dedicate allo stesso Conte Dracula e ad altri personaggi del romanzo. Queste video slot sono caratterizzate da un design cupo, con colori scuri e stile gotico. Il tutto è completato da una musica inquietante. Come simboli sullo schermo vengono utilizzati ritratti di vampiri e di persone comuni che si oppongono a loro. Vengono utilizzati anche attributi caratteristici del tema, come un paletto di pioppo, aglio, croci, immagini di antichi castelli, pipistrelli, ecc.

Trame popolari di macchine per vampiri:

la storia del Conte Dracula;

l’amore di un vampiro e di una ragazza comune;

caccia ai vampiri;

il confronto tra vampiri e licantropi.

A volte gli sviluppatori si discostano dal design cupo standard e interpretano il tema in modo nuovo. Ad esempio, la divertente slot machine Vegans vs Vampires di Librabet è realizzata in stile cartone animato e la sua trama si svolge intorno alla lotta tra succhiasangue e vegani.

Tipi di slot

Gli apparecchi a tema vampiresco si dividono in questi tipi:

1. Classico. Macchine con una grafica semplice e un campo di gioco piccolo. Le opzioni bonus sono minime. I pagamenti vengono assegnati per combinazioni di 3 o più simboli identici.

2. Moderno. Includono 5 o più rulli. Il numero di linee può essere qualsiasi. I fornitori aggiungono molte opzioni bonus alle nuove video slot: giri gratuiti, re-spin, giri premio che completano la trama, ecc.

3. Macchine 3D. Si concentrano sulla grafica tridimensionale e sugli effetti speciali. In questo modo l’utente si immerge completamente nel gioco.

In alcune slot per vampiri è previsto un grande premio principale. Ad esempio, in Dracula Riches di Belatra si può provare a vincere il jackpot partecipando al round bonus Wheel of Fortune.

Bonus delle macchine vampiro

Alcune macchine hanno dei giri bonus tematici. Essi corrispondono alla trama generale. La meccanica dipende dall’apparecchio. Ad esempio, nel round bonus della macchina The Vampires di Endorphina, il giocatore arriva al cimitero. Deve riportare in vita antichi vampiri, per i quali gli verranno accreditati dei pagamenti. Nel mini-gioco a premi della slot Blood Suckers di NetEnt il partecipante, al contrario, dovrà distruggere i ghouls aspen stake. Per ogni mostro ucciso sono previsti pagamenti.

Alcune video slot hanno un gioco di rischio. L’essenza del gioco del rischio consiste nell’indovinare il valore nominale, il seme della carta o un altro risultato. La scelta giusta raddoppia il montepremi attuale. Tuttavia, se la decisione è sbagliata si brucia tutto. In alcune macchine, il gioco del rischio viene attivato dall’attivazione dei giri gratuiti. La scelta dell’utente determina il numero di giri gratuiti che otterrà. Inoltre, molte slot machine offrono giri gratuiti, durante i quali non viene prelevato denaro dal saldo. (Aaron Stack)