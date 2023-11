La colonna sonora di «C’è ancora domani», il film della Cortellesi

A partire da oggi è online su tutte le piattaforme la colonna sonora di C’è ancora domani, film diretto e interpretato da Paola Cortesi.

La colonna sonora esce per Flipper Music ed è firmata da Lele Marchitelli, già al lavoro per La grande bellezza, Omicidio a Eastown, The Young Pope, The New Pope e Loro.

Chi è Lele Marchitelli

Dagli anni novanta è autore delle musiche di programmi come Avanzi, Tunnel, Pippo Chennedy Show, L’ottavo nano e Stati generali. Scrive inoltre le musiche delle canzoni interpretate da Corrado Guzzanti e dagli altri componenti del gruppo Avanzi Sound Machine.

Grazie a lui e alla sua band sono stati invitati e sono apparsi per la prima volta nella televisione italiana artisti di livello internazionale come Nirvana, Elvis Costello e Youssou N’Dour. Sempre per la televisione è autore di colonne sonore per Sciuscià, per vari documentari e spot pubblicitari.

In ambito cinematografico ha collaborato come autore di colonne sonore per film di importanti registi quali Giuseppe Piccioni, Renato De Maria, Cinzia TH Torrini, Riccardo Milani, Carlo Verdone, Paolo Sorrentino. Nel 2020 entra a far parte dell’Oscar Academy Award.

Tra i suoi film come autore delle musiche e montatore, ricordiamo:

C’è ancora domani (2023), È stata la mano di Dio (2021), Per tutta la vita (2021), #Annefrank. Vite parallele (2019), Il Mondo sulle Spalle (2019), Benedetta follia (2018), Loro (2018), Loro 1 (2018), Loro 2 (2018), Italian Gangsters (2015), Noi 4 (2014), La grande bellezza (2013), Piano, Solo (2007), Quale amore (2005), Ma che colpa abbiamo noi (2002), Alla rivoluzione sulla due cavalli (2001), Il segreto del giaguaro (2000), Sono pazzo di Iris Blond (1996), Volevamo essere gli U2 (1992), Il grande Blek (1987), Spettri (1987).

Il film “C’è ancora domani“

Diretto e interpretato da Paola Cortellesi, il film vede protagonisti Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Romana Maggiora Vergano, Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni.

Il soggetto e sceneggiatura di Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi.

Il film è ambientato nella Roma del dopoguerra e vede come protagonista Delia, una brava donna di casa nella Roma del dopoguerra: tiene il suo sottoscala pulito, prepara i pasti al marito Ivano e ai tre figli, accudisce il suocero scorbutico e guadagna qualche soldo rammendando biancheria, riparando ombrelli e facendo iniezioni a domicilio.

Secondo il suocero però “ha il difetto che risponde”, in un’epoca in cui alle donne toccava tenere la bocca ben chiusa. E Ivano ritiene sacrosanto riempirla di botte e umiliarla per ogni sua “mancanza“.

La figlia Marcella sta per fidanzarsi con il figlio del proprietario della pasticceria del quartiere, il che le darebbe la possibilità di migliorare il suo status e allontanarsi dalla condizione arretrata in cui vive la sua famiglia, nonché da quella madre sempre in grembiule e sempre soggetta alle angherie del marito.

Per fortuna fuori casa Delia ha qualche alleato: un meccanico che le vuole bene, un’amica spiritosa che la incoraggia, un soldato afroamericano che vorrebbe darle una mano. E soprattutto, ha un sogno nel cassetto, sbocciato da una lettera ricevuta a sorpresa.

La pellicola finora è stata venduto in Danimarca Finlandia, Norvegia, Grecia, Spagna, Australia, Benelux, Brasile, Svezia, Portogallo, Svizzera, Ungheria, Taiwan, Bulgaria e Israele.

La colonna sonora del film

C’ancora domani della Cortellesi ha raggiunto 15 milioni di incasso al botteghino ed è il film italiano più visto del 2023. Ascolta in streaming la colonna sonora originale firmata da Lele Marchitelli. (La redazione)