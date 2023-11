Albanese, Bersani, Lauro, Zaia, Veltroni a «Che tempo che fa»

Domenica 19 novembre 2023 sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni.

Ospiti della puntata: il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, autore del libro “Fa’ presto, vai piano”.

Antonio Albanese, regista e interprete di “Cento domeniche”, il nuovo film con Liliana Bottone, Sandra Ceccarelli, Bebo Storti, Maurizio Donadoni e Giulia Lazzarini, presentato al Festival del Cinema di Roma e che segna la quinta regia di Albanese al cinema.

Samuele Bersani, in radio insieme a Ornella Vanoni con “Calma rivoluzionaria”, brano interamente riscritto dall’artista di Rimini a partire dalle sonorità brasiliane dell’originale “Calma” di Marisa Monte, che anticipa l’album di Ornella Vanoni “Calma rivoluzionaria Live 2023″ con i più grandi successi e due inediti, in uscita il 1° dicembre; l’artista da 29 dischi di platino e 12 dischi d’oro Achille Lauro, live con il suo ultimo singolo “Stupidi ragazzi”; Walter Veltroni, regista di “DallAmeriCaruso. Il concerto perduto”, il film-evento dedicato a Lucio Dalla che, a 80 anni dalla nascita dell’artista e in occasione del ritrovamento delle riprese integrali del suo concerto al Village Gate di NewYork del 23 marzo 1986; Enrico Brignano, al debutto nella letteratura per l’infanzia con “Non facciamone una tragedia – La mitologia secondo me”.

E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’economista Carlo Cottarelli; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; l’inviato della CNN Ben Wedeman, grazie alla preziosa collaborazione con il network internazionale di Warner Bros. Discovery.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: la conduttrice di Bake Off Italia Benedetta Parodi; Marisa Laurito, che ha da poco pubblicato il brano “Nun se po cchiù parlà” in cui si rivendica il diritto degli artisti alla satira; Simona Ventura; Giovanni Terzi; due dei rappresentati della canoa italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, protagonisti di una strepitosa rimonta lo scorso giugno ai Giochi Europei di Cracovia che ha portato il team italiano sul gradino più alto del podio nella loro categoria di specialità C2 500 metri. (La redazione)