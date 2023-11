Morgan torna con «Sì, certo l’amore», brano nostalgico e caotico

Dopo la recente polemica che ha portato al suo allontanamento dalla giuria di X Factor 2023, Morgan torna sulla scena musicale con il nuovo singolo Sì, certo l’amore, scritto per la parte testuale insieme a Pasquale Panella. Il brano, pubblicato il 23 novembre per Incipit Records, anticipa il nuovo album ...Quindi ossia insomma di prossima uscita.

Sì, certo l’amore (il nuovo singolo)

Sì, certo l’amore è una canzone pop retrò infarcita di elettronica che ricorda certe cose synthpop dei Bluvertigo, la band con cui Morgan e Andy si sono fatti conoscere al grande pubblico italiano. La melodia è abbastanza orecchiabile, anche se un po’ cacofonica, e il testo è una riflessione sull’amore.

Purtroppo, nonostante le buone intenzioni, Sì, certo l’amore (nel quale avremmo inserito anche un’altra virgola nel titolo) risulta confuso nella produzione e negli arrangiamenti. La voce di Morgan, già di per sé poco evidente, viene messa ancora più in secondo piano da una massa di suoni che rendono il brano poco piacevole e stimolante.

Insomma: l’effetto sortito non è sicuramente dei migliori per via soprattutto di quell’unico corpo sonoro fatto di suoni e parole, musica e cantato – probabilmente anche voluto e studiato a tavolino – che dà l’impressione di aver fatto tutto senza una vera idea di fondo.

D’altronde, ascoltando il nuovo singolo non si può negare che Morgan sia affettivamente legato alla new wave dei tempi passati, come se non si rendesse conto – all’atto pratico e non a parole – di dove stia andando la musica contemporanea. Ci verrebbe quasi da biasimare i Måneskin – non prendeteci troppo sul serio – che almeno hanno dalla loro parte età, entusiasmo e voglia di scoperta.

Detto ciò, Sì, certo l’amore è una canzone che non ci ha convinto affatto, anche perché tra le parole e le cose c’è sempre uno spazio oscuro e indefinito, ed è proprio lì che un artista deve sapersi muovere affinché possa creare qualcosa di nuovo. E Morgan, per ora, è stato soltanto capace di districarsi abilmente con le parole, soprattutto indossando i panni di personaggio televisivo ed esperto di musica. (Aaron Stack)